Die Wahl des AfD-Kandidaten Robert Sesselmann zum Landrat im Kreis Sonneberg am Sonntag hat zu einer intensiven öffentlichen Diskussion um die Ursachen des Ergebnisses geführt. Mit gutem Grund wurde dabei auf eine Unzufriedenheit weiter Teile der Bevölkerung mit der Einwanderungs- und Klimaschutzpolitik verwiesen. Darüber hinaus ist aber wohl auch festzuhalten, dass sich in den letzten zwei, drei Jahren ganz allgemein und gegen den Trend in den eineinhalb Jahrzehnten zuvor eine Entfremdung zwischen der Politik und vielen Bürgern vollzogen hat.

Deutlich erkennbar ist dies an den Ergebnissen der vom Institut für Demoskopie Allensbach regelmäßig in Repräsentativumfragen gestellten Frage „Hat man als Bürger Einfluss auf das, was hier am Ort geschieht, oder ist man da machtlos?“ Seit dem Jahr 1992, als die Frage zum ersten Mal gestellt wurde, stieg langsam, aber eindeutig die Anzahl derjenigen, die sagten, man habe durchaus Einfluss auf die Vorgänge am Wohnort. Vor rund drei Jahrzehnten vertraten 22 Prozent der Befragten diese Meinung. 2021 war der Wert auf 47 Prozent gestiegen.