Aktualisiert am

AfD-Chef Chrupalla will CDU halbieren

AfD im Umfragehoch : AfD-Chef Chrupalla will CDU halbieren

Tino Chrupalla (rechts), Bundesvorsitzender der AfD, beim Landesparteitag der AfD Niedersachsen in Celle Bild: dpa

Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla hat angesichts des Umfragehochs seiner Partei eine Kampfansage an die CDU geschickt. „Friedrich Merz wollte uns halbieren. Stattdessen haben wir uns verdoppelt“, sagte Chrupalla am Samstag auf einem Landesparteitag der AfD Niedersachsen in Celle. Er ergänzte: „Wir müssen die CDU halbieren, und die Grünen müssen verschwinden als gefährlichste Partei.“

Von den rund 470 AfD-Mitgliedern im Saal wurde Chrupalla dafür gefeiert. Der CDU-Bundesvorsitzende Merz hatte 2018 als Bewerber für den Parteivorsitz gesagt, er traue es sich zu, die AfD zu halbieren.

Chrupalla unterstrich zudem, die AfD sei bereit, schrittweise Regierungsverantwortung zu übernehmen. Im thüringischen Landkreis Sonneberg stellt die AfD erstmals einen Landrat, in Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt einen Bürgermeister.

Mehr zum Thema 1/

Auch bei den Landtagswahlen im Osten im nächsten Jahr sieht Chrupalla die Chance für die AfD, als Sieger hervorzugehen. „Wir sind erwachsen geworden“, sagte er über die Entwicklung der Partei.

Unterdessen demonstrierten in Celle nach Angaben der Polizei rund 1500 Personen den Landesparteitag. Die Partei stehe nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und stelle eine Gefahr für das Land und seine Demokratie dar, sagte Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. „Äußerungen von Spitzenfunktionären der AfD lassen daran keine Zweifel. Ihr Rezept sind Angst, Hass und Wut.“