Prozess um SS-Wachmann : Eine große Umarmung

Im SS-Prozess in Hamburg sagt ein früherer Häftling des KZ Stutthof aus. Er berichtet von furchtbaren Taten und Erlebnissen. Und er will dem Angeklagten vergeben.

Angeklagter: Der 93 Jahre alte Bruno D. wird aus dem Gerichtssaal in Hamburg geschoben. Bild: AFP

Als der Zeuge Moshe Peter Loth alle Fragen der Richterin beantwortet hat, darf auch er noch ein paar Fragen stellen. Er ist 76 Jahre alt und selbst Nebenkläger in dem Prozess gegen den früheren SS-Wachmann Bruno D. Von den ersten Monaten seines Lebens hat er einige in dem Konzentrationslager Stutthof verbracht, wo der heute 93 Jahre alte D. über die Gefangenen gewacht hatte.

Loths Mutter war schwanger verhaftet und später nach Stutthof deportiert worden. Erinnerungen an diese Zeit hat er nicht. Tiefe Spuren hat sie in seinem Leben trotzdem hinterlassen, auch nach dem Krieg folgten viele Jahre des Leids. Im Gericht aber spricht Loth von Vergebung. Seine letzte Frage richtet er direkt an den Angeklagten. Er fragt, ob er ihn umarmen dürfe. Der Angeklagte sagt ja.