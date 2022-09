Aus für Ford-Werk in Saarlouis : Das Saarland und die Angst vor der Deindustrialisierung

Nirgendwo arbeiten anteilig mehr Leute in der Autobranche und im Metallgewerbe als im Saarland. Das Ende des Ford-Werks in Saarlouis könnte nur der Anfang eines großen Job-Kahlschlags sein.

Hier gehst du in Rente, habe man ihnen an ihrem ersten Arbeitstag gesagt. „Fordler“ zu werden sei wie ein Sechser im Lotto gewesen, sagen die Männer in der Fabrik. Aber jetzt? Alles aus. Hinter ihnen fahren an langen Bahnen Autoteile durch die Halle. Erst die Karosserie, dann der Unterbau mit dem Motor. „Hochzeit“ heißt es, wenn beide Teile zusammengeschraubt werden. Das machen blau gekleidete Mitarbeiter mit den immer gleichen Bewegungen. Es kracht und quietscht, Musik donnert aus Boxen.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. Folgen Ich folge



Täglich laufen hier in der Produktionshalle von Ford in Saarlouis rund 800 Fahrzeuge vom Band, Typ Focus in allen Varianten. Noch bis Ende 2025, dann gibt Ford das Werk auf, dann läuft das derzeit gefertigte Modell mit Verbrennungsmotor aus. Neue Elektromodelle baut Ford lieber anderswo. 4600 Ford-Mitarbeiter sind in Saarlouis betroffen. Dazu rund 2000 Mitarbeiter in den Zuliefererwerken drum herum. Ein Kahlschlag.

Das Ford-Werk stand für den Wandel

Ford ist zweitgrößter Arbeitgeber im Saarland, auch viele Franzosen pendeln über die Grenze. Das Werk war ein Anker in einer vom Strukturwandel heftig gebeutelten Region. Nach dem Wegfall des Bergbaus und dem Rückgang in der Stahl­indus­trie setzte die Politik auf die Automobilwirtschaft. Das Ford-Werk in Saarlouis wurde zum Symbol dieses Wandels.

Mit Ford ging es vom Anfang der Siebzigerjahre an aufwärts, zumindest was die Arbeitsplätze anging. Nun wiederum könnte die Werkschließung Vorbote eines neuerlichen Wandels sein. Der dürfte auch andere Bundesländer erfassen. Jedoch kaum eines so rasch und so heftig wie das Saarland.

Dort gibt es noch viel Industrie, kon­zen­triert auf zwei Bereiche: Auto und Metall. In keinem anderen Bundesland ist der Beschäftigungsanteil der beiden Branchen höher als im Saarland. Die Produktion ist energieintensiv, zudem sind im Automobilbereich die Firmen im Saarland stark auf den Verbrennungsmotor ausgerichtet.

Seit Langem war daher klar, dass sich die Indus­trie wandeln muss. Doch nahm man an, es bleibe Zeit. 2018 noch hieß es in einer „Zukunftsstudie“, die die Landesregierung in Auftrag gegeben hatte, das „Autoland Saarland“ profitiere davon, dass noch 2030 gut 40 Prozent der produzierten Fahrzeuge Verbrenner sein würden. Das ist längst überholt, von 2035 an sollen nach dem Willen der EU-Staaten nur noch klimaneutrale Autos neu zugelassen werden.

Zudem verschärft die Energiekrise die Probleme der Branche enorm. Viele energieintensive Produktionen dürften sich bald nicht mehr lohnen. Das betrifft auch andere Regionen Deutschlands. Aber aufgrund der Ballung energieintensiver, am Verbrenner hängender Branchen droht dem finanzschwachen Land eine De­indus­tria­lisierung, verbunden mit hoher Arbeitslosigkeit. Die Schließung des Ford-Werks könnte also nur der Anfang sein.

Am Tag der Entscheidung Mitte Juni gab es eine Demonstration vor den Werkstoren. Die Arbeiter strömten aus der Fa­brik, viele Menschen weinten. Auch der Oberbürgermeister war da, Peter Demmer von der SPD. Bei ihm klingt auch noch Monate nach der Entscheidung die Wut durch. Der Umgang des Ford-Managements sei nicht gut gewesen. „Die Mitarbeiter wurden im Unklaren gelassen“, sagt Demmer. Draußen vor dem Werk ist heute auf großen Plakaten vom „Wortbruch“ die Rede. Man sei „belogen, betrogen und verarscht“ worden, sagt der Betriebsratschef Markus Thal.

Hintergrund für die Schließung ist die Entscheidung des Ford-Konzerns, zwei Elektroauto-Modelle nicht in Saarlouis zu bauen, sondern im spanischen Valencia. Bis zu der Entscheidung mussten sich beide Standorte einen unternehmensinternen Wettbewerb liefern, mussten Konzepte vorlegen, bei denen es vor allem um Einsparungen ging.