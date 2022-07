Mordfall Lübcke : Auf der Suche nach der vollen Wahrheit

Eröffnung der Revisionsverhandlung: Die Familie Walter Lübckes (rechts) am Donnerstag in Karlsruhe Bild: dpa

Am Bundesgerichtshof (BGH) war es schon mehrere Stunden um komplexe Rechtsfragen gegangen, als Irmgard Braun-Lübcke das Wort erhielt. Die Witwe Walter Lübckes sprach darüber, was seine Ermordung für sie und ihre Söhne bedeute. Nicht nur ihr Mann sei aus dem Leben gerissen worden. „Uns ist bewusst, dass der Mord zu unserem eigenen Leben gehört. Und dass wir damit umgehen müssen.“ Das gelinge mal besser und mal schlechter. Umso wichtiger sei es, die „volle Wahrheit“ zu erfahren. Das Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt lasse da wichtige Fragen offen.

Marlene Grunert Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

Jürgen Schäfer, der Vorsitzende Richter des Dritten Strafsenats, dankte Irmgard Braun-Lübcke und ließ ihre Worte für sich stehen. In streng geregelten Strafprozessen ist das eine ungewöhnliche Situation, erst recht in einem noch formalistischeren Revisionsverfahren. Doch die Ermordung Walter Lübckes markiert eine Zäsur. Die Tat gilt als erster Mord an einem Politiker in der Bundesrepublik seit dem Terror der RAF.