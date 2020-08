Interview mit Johannes Masing : „Die Stellung des Bundesverfassungsgerichts ist prekär“

Aktualisiert am

Wenn Sie zurückblicken auf Ihre 12 Jahre in Karlsruhe. Welche Entscheidungen würden Sie heute anders fällen?

(Überlegt lange) Ich wüsste keine. Ich sehe mit Zufriedenheit auf diese Zeit zurück, und wir haben gemeinsam nach meinem Eindruck ausgewogene Entscheidungen getroffen. Es gibt natürlich einzelne, die, hätte ich sie allein entschieden, schon damals etwas anders begründet hätte. Aber die Beratung zu acht ist bei Gesamtsicht immer ein Gewinn.

Was ist mit der Wunsiedel-Entscheidung zur Volksverhetzung?

Es war das erste Verfahren, das ich vorbereitet hatte, und wird oft als Kompromiss gesehen. Aber mit dieser Entscheidung bin ich gerade im Rückblick sehr zufrieden. Wir haben anerkannt, dass der Gesetzgeber Normen schaffen darf, die die Verherrlichung der Gewaltherrschaft allein des Nationalsozialismus unter Strafe stellen, also nicht abstrakt als „allgemeines Gesetz“ formuliert sind. Damit haben wir der besonderen Bedeutung des Nationalsozialismus als fortdauernde Herausforderung für die Bundesrepublik Rechnung getragen. Zugleich aber haben wir inhaltlich an dem allgemeinen Freiheitsanspruch des Grundgesetzes festgehalten und auch gegenüber Rechtsextremisten keine Verbote zugelassen, die allein an die Gesinnung anknüpfen.