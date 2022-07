Aktualisiert am

Im Dezember drohen Zustände wie in der Kriegswirtschaft

Umgang mit Gasmangel : Im Dezember drohen Zustände wie in der Kriegswirtschaft

Was wird aus der Industrie, wenn das Gas knapp wird und Haushalte bevorzugt werden? Im Südwesten warnen Vertreter aus Wirtschaft und Politik vor empfindlichen Störungen der Lieferketten.

In der Politik und in der Wirtschaft mehren sich Forderungen, von der absoluten Priorisierung privater Haushalte im Falle eines Gasnotstands Abstand zu nehmen. Befürchtet wird eine empfindliche Störung von Lieferketten und der Infrastruktur. Um Produktionsausfälle zu vermeiden, müssten die Firmen, die weiterhin mit Gas versorgt werden sollen, sorgsam ausgewählt werden. Der Präsident von Gesamtmetall, Stefan Wolf, sagte der F.A.Z.: „Für uns ist es sehr wichtig, dass Industriebetriebe, falls die Notfallalarmstufe ausgerufen wird, vorrangig Gas erhalten können.“ Das sei erforderlich zur Vermeidung von Produktionsunterbrechungen und Störungen der Lieferketten.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg.

Der Fraktionsvorsitzende der CDU im baden-württembergischen Landtag, Manuel Hagel, sagte der F.A.Z., auch wenn sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) derzeit sehr anstrenge, das Land auf die Notlage vorzubereiten, gebe es weiterhin viele offene Fragen, die dringend geklärt werden müssten. „Für den Fall, dass die nächste Stufe der Gasmangellage ausgerufen wird und der Gasnotfallplan im Herbst in Kraft tritt, fehlt für diese Krisensituation weiterhin eine praktikable Verteilarchitektur. Wer erhält Gas und wer nicht? Diese Frage muss beantwortet werden“, sagte Hagel.

Es sei richtig, wenn die Bundesnetzagentur die Krise koordiniere, das reiche aber nicht aus. „Die Priorisierung privater Haushalte ist wünschenswert, wird sich aber in dieser Form vor der Größe der Herausforderung für Wirtschaft und Industrie nicht durchhalten lassen. Einerseits hängt in Baden-Württemberg die Produktion in 60 Prozent unserer Unternehmen direkt oder indirekt vom Gas ab, andererseits würde es uns vor enorme Probleme stellen, wenn wir Tausenden privaten Haushalten das Gas abstellen müssen, weil dann die Infrastruktur beschädigt wird.“ Der Ausbau erneuerbarer Energien müsse deshalb langfristig noch stärker forciert werden, sagte der CDU-Politiker.

Oettinger fordert Priorisierung systemrelevanter Industrie

Auch der frühere EU-Energiekommissar Günther Oettinger warnt vor einer Benachteiligung der produzierenden Wirtschaft. „Ich würde in jedem Fall dafür plädieren, die Europäische Notfallverordnung Gas schnell zu novellieren und die Priorisierung für private Haushalte zugunsten der systemrelevanten Industrie abzuändern. So, wie es jetzt ist, lässt es nicht rechtfertigen und gefährdet Arbeitsplätze und die Versorgungssicherheit sowie das Funktionieren der öffentlichen Infrastruktur“, sagte der CDU-Politiker und frühere baden-württembergische Ministerpräsident im Gespräch mit der F.A.Z.

Die Deutschen würden „spätestens Anfang Dezember“ in einer „Kriegs- und Mangelwirtschaft“ leben. „Wladimir Putin will uns langsam aushungern und den Druck auf die Industrie, die Politik und unsere europäischen Partner noch größer machen. Er will unsere Regierungen und unsere Gesellschaften vor die Frage stellen, ob wir es warm haben wollen oder ob wir der Ukraine noch weiter Waffen liefern.“ Putin habe das Gas wie das Getreide zu einem politischen Rohstoff gemacht.

Oettinger plädierte dafür, einen wöchentlichen EU-Krisengipfel zu organisieren, an dem auch die Nicht-EU-Staaten Norwegen und die Schweiz teilnehmen sollten. „Dann muss schnell entschieden werden, wo können große Wohneinheiten nur geringere Gasmengen bekommen, welche Industriebetriebe können es aushalten, ihre Produktion mangels Gas ein paar Wochen herunterzufahren, welche Betriebe sind systemrelevant und müssen sogar zugunsten privater Haushalte vorgezogen werden“, sagte Oettinger.

Großabnehmer und Endkunden müssten in jedem Fall den „Vollkostenpreis“ für das Gas zahlen, damit der Anreiz zum Sparen groß genug sei. „Sozial Schwache und diejenigen, die sich verschulden müssen, um die Gasrechnung zu zahlen, sollten vom Staat einen Ausgleich bekommen.“ Oettinger plädierte zudem dafür, drei Atomkraftwerke länger am Netz zu lassen und weitere drei wieder hochzufahren.

Einen ähnlichen Vorschlag hatte kürzlich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gemacht. „15 Prozent unseres Stroms wurden derzeit mit Gaskraftwerken erzeugt, anstatt auch diese Strommengen durch still gelegte Kohlekraftwerke zu erzeugen, könnten die drei noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke sechs Prozent produzieren, drei weitere, die wir wieder ans Netz nehmen könnten, würden dann ebenfalls noch sechs Prozent beisteuern.“

Er könne verstehen, dass den Grünen die Entscheidung hierüber schwer falle, er sei aber sicher, dass sich Mehrheitsverhältnisse und die öffentliche Meinung schnell änderten, sobald der Gasnotfallplan in diesem Winter tatsächlich in Kraft trete. Die Grünen lehnen eine Laufzeitverlängerung oder auch eine Erweiterung des sogenannten Streckbetriebs vor allem aus rechtlichen Gründen ab. Im grün geführten Staatsministerium von Winfried Kretschmann heißt es, die Frage sei rechtlich hinreichend geprüft worden.