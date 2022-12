Nach Vergewaltigung : Illerkirchberg hadert mit einer nicht vollzogenen Abschiebung

Der Mord an einem Mädchen weckt in Illerkichberg alter Erinnerungen. Vor drei Jahren vergewaltigten fünf Flüchtlinge eine Vierzehnjährige. Einer der Haupttäter lebt bis heute in der Gegend.

Illerkirchberg am Nikolaustag: Bürger zünden Kerzen für die zwei angegriffenen Mädchen an. Bild: dpa

Die Ermordung der 14 Jahre alten Ece S. weckt in Illerkirchberg schlechte Erinnerungen an das Jahr 2019. Damals hatten fünf Asylbewerber aus einer kommunalen Flüchtlingsunterbringung im Teilort Beutelreusch in der Halloween-Nacht ein 14 Jahre altes Mädchen vergewaltigt. Die baufällige Flüchtlingsunterkunft in Beutelreusch wurde abgerissen – die Erinnerungen an die Tat sind aber geblieben.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg.

In der Gemeinde kümmern sich ehrenamtliche Helfer um die Flüchtlinge. Gleichzeitig mobilisieren solche Taten rechtsextremistische Gruppierungen. In Illerkirchberg demonstrierten in der vergangenen Woche die „Wackeren Schwaben“, eine lokale Organisation der Identitären Bewegung, vor dem Rathaus. Und zu Wochenbeginn dann etwa 20 Vertreter der Partei „Der III. Weg“. Beide Organisationen werden vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft. Auch die AfD demonstrierte. Flüchtlingshelfer nehmen nicht alle Kundgebungen widerspruchslos hin. Aber in der Bürgerschaft der Gemeinde stößt auf Unverständnis, dass einer der Haupttäter aus der Halloween-Nacht 2019, ein afghanischer Flüchtling, bis heute im Alb-Donau-Kreis lebt, sich über einige Zeit sogar wieder in Illerkirchberg aufgehalten haben soll und die Abschiebung bis heute nicht zustande gekommen ist.