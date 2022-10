Statistik der Bundespolizei : Illegale Einwanderung nach Deutschland nimmt stark zu

Der Anstieg illegaler Einwanderung nach Deutschland ist nach Angaben des Bundesinnenministeriums „spürbar, aber aktuell in Deutschland nicht mit dem Anstieg von 2015/16 vergleichbar“. Das teilte eine Sprecherin der F.A.Z. mit. Die festgestellte Zahl unerlaubter Einreisen ist laut einer Statistik der Bundespolizei seit Jahresbeginn allerdings stetig gestiegen.

Lag die Zahl der unerlaubten Einreisen in der ersten Jahreshälfte zwischen knapp 4000 und gut 5000 Personen im Monat, so stieg sie seit Juni jeden Monat überproportional. Im Juni stellte die Bundespolizei 6667 illegale Einreisen fest, im Juli 6941, im August 8846 und im September 12.701. Ein weiterer Anstieg wird befürchtet.

Zwar geht der Anstieg auch auf saisonale Bedingungen zurück, doch sieht das Innenministerium im Vergleich zu den Vorjahren „eine höhere Dynamik“. Die Zunahme illegaler Migration habe mit der wirtschaftlichen und innenpolitischen Lage in Staaten wie der Türkei, Libyen, Tunesien oder dem Libanon zu tun. Die illegalen Einwanderer kommen nach Angaben des Innenministeriums vor allem aus der Balkanregion und im Zuge von Sekundärmigration aus den EU-Staaten Griechenland und Italien.

So sind in diesem Jahr nach Angaben des Ministeriums rund 10.300 Menschen über Griechenland in die EU gelangt, im Vorjahr waren es 9200 und im Jahr 2020 rund 15.700. Über Italien sind in diesem Jahr bisher 76.000 Migranten in die EU eingereist; 2021 waren es rund 67.500 und 2020 rund 34.000. Die Gesamtzahl der Asylanträge von Januar bis September beträgt rund 154.600, davon waren rund 135.000 Asylerstanträge.

Den Vorwurf, dass die Zahlen der Bundespolizei nicht mehr an deren Dienststellen verschickt würden, weist das Innenministerium zurück. Das sei weiterhin der Fall. Allerdings würden sie nicht mehr wie bisher im Intranet der Bundespolizei veröffentlicht, da festgestellt worden sei, dass sie „nur für den Dienstgebrauch“ bestimmt seien. Im Intranet aber seien sie faktisch öffentlich zugänglich. In der „Bild“-Zeitung hatte Manuel Ostermann vom Vorstand der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) beklagt, dass die aktuellen Zahlen seit September nicht mehr im Intranet aktualisiert würden.