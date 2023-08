Die zwei Männer aus Afghanistan haben es eigentlich schon geschafft. Gemeinsam mit 15 weiteren Erwachsenen und einem Jungen hängen sie in einem kleinen Raum ab; einige liegen auf Pritschen, einen Arm über das Gesicht gelegt, andere stehen am Fenster und schauen durch die Jalousie nach draußen auf die Autobahn.

Die Luft steht in dem kleinen Gebäude am einstigen Grenzübergang Ludwigsdorf bei Görlitz, direkt an der A 4 nach Polen. „Wir verstehen nicht, dass wir zurücksollen“, sagt einer der Männer aufgeregt in gebrochenem Englisch. „Alle dürfen bleiben, nur wir sollen zurück nach Polen. Warum?“ Die beiden hätten da wohl etwas falsch verstanden, sagt einer der Bundespolizisten. Hier, im sogenannten Check-out-Raum, warteten nur Migranten, die in eine der drei sächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen nach Chemnitz, Dresden oder Leipzig weiterfahren dürften.

Pro Tag etwa 100 illegale Einreisen

Der Raum ist die letzte Station eines viele Stunden dauernden Prozederes, bei dem die Mi­granten registriert, durchgecheckt und erstversorgt werden. In den sonst verlassenen einstigen Abfertigungsgebäuden herrscht in diesen Tagen Hochbetrieb, und ein Ende ist nicht abzusehen. Bereits seit Jahresbeginn wächst die Zahl der Menschen, die hier via Polen illegal nach Deutschland einreisen, und jetzt im Sommer ist sie noch einmal stark gestiegen.

Im gesamten Jahr 2021 griff die Bundespolizei in Deutschland knapp 58.000 Menschen auf, die illegal über die Grenze gekommen waren. In diesem Jahr sind es schon bis Ende Juli so viele. Der Großteil kommt über Belarus und Polen oder über die Balkanroute via Serbien, Ungarn sowie über die Slowakei und die Tschechische Republik nach Deutschland.

Die Grenzregionen zu Polen in Ostsachsen und zur Tschechischen Republik im Erzgebirge sind inzwischen Brennpunkte des zunehmenden Migrationsgeschehens, das sich auch in der stark zunehmenden Zahl an Schleusungen widerspiegelt. Kaum ein Tag vergeht, an dem die Polizisten nicht überladene Autos oder Kleintransporter erwischen, in die viel zu viele Menschen gepfercht sind, um sie für immense Summen nach Deutschland zu bringen.

Am Montagmorgen gegen 2.30 Uhr etwa wollte die deutsch-polnische Streife auf der A 4 in Polen einen Ford Transit stoppen. Der Fahrer gab Gas, raste über die Grenze nach Deutschland, ließ den Wagen auf der Überholspur ausrollen, sprang aus dem Fahrzeug und versuchte, über die Gegenfahrbahn zu entkommen. Zugleich öffneten sich die Türen zum Laderaum, aus dem – wie die Beamten später feststellten – 18 Menschen sprangen und nun ebenfalls über die Fahrbahnen liefen. Zurzeit ist hier wegen Bauarbeiten die Geschwindigkeit auf 80 Kilometer pro Stunde begrenzt, dennoch war, zumal in der Dunkelheit, die Lage lebensgefährlich für alle Beteiligten.

Der Bundespolizei gelang es, alle Migranten nebst Fahrer wieder einzusammeln. Sie alle stammen aus der Türkei, der Schleuser wurde festgenommen, ebenso wie auf polnischer Seite drei Georgier, die mutmaßlich an der Schleusung beteiligt waren. Nur wenige Stunden später entdeckten die Beamten auf der hier parallel zur A 4 verlaufenden Bundesstraße 6 einen Citroën Jumper ebenfalls mit polnischem Kennzeichen. Am Steuer saß eine Frau, die der Aufforderung, anzuhalten, folgte. Als sie die Türen zum Laderaum öffnete, kamen 26 Menschen aus Syrien zum Vorschein, sie waren stehend hineingepresst. Die Fahrerin, eine 41 Jahre alte Frau aus der Ukraine, wurde festgenommen.