Illegale Einreisen : Warum die Migration über die Alpen sprunghaft steigt

Beliebte Route: Flüchtlinge aus einem Zug aus Österreich am Grenzbahnhof Buchs in der Schweiz Bild: dpa

Vielen jungen Männern aus Afghanistan prägt sich der Name Efringen-Kirchen wohl lebenslang ein. Denn die illegalen Flüchtlinge werden in der kleinen Registrierstraße der Bundespolizeidirektion in Südbaden, wenige Kilometer östlich der Autobahn A5 gelegen, erstmals ordentlich aufgenommen. Sie haben da meist eine mehrmonatige Reise über gut 6000 Kilometer hinter sich, häufig begleitet von Schleusern. Von Einheiten der Bundespolizei werden sie dann auf der letzten Strecke ihrer langen Flucht im ICE vom Baseler Bahnhof zum grenznahen Badischen Bahnhof aufgegriffen.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg.

Wenn die Bundespolizisten in der Eurodac-Datei recherchieren, finden sie häufig keinen Eintrag. Die meisten Mi­granten sind in keinem anderen europäischen Land – Kroatien, Slowenien, Österreich, Schweiz – registriert oder nach einem Pass gefragt worden. Die Schweiz ist zwar kein EU-Land, aber die Dublin-Regeln gelten auch dort. Die meisten Flüchtlinge, die in Efringen-Kirchen ankommen, stammen aus Afghanistan, Syrien oder der Türkei.

Die illegale Migration in Südbaden ist sprungartig angestiegen. Bis August lag die Zahl der illegalen Einreisen im unteren dreistelligen Bereich. Mal kamen knapp 200, mal gut 300 Menschen pro Monat. Im August stieg die Zahl schon an, im September stellte die Bundespolizei an der deutsch-schweizerischen Grenze plötzlich 991 unerlaubte Einreisen fest, im Oktober waren es 2390, im November 2916. Dazu kommen im November noch knapp 700 Personen, die kurz vor der Grenze aufgegriffen wurden. Deren Versuch der illegalen Einreise wurde vereitelt, darum tauchen sie in der Statistik nicht auf.

Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass es sich um eine Ausweichbewegung handelt. In der ersten Jahreshälfte war der Migrationsdruck auf der sogenannten Westbalkanroute, die über die Türkei, Nordmazedonien und Serbien in die EU führt, immens angestiegen. Die europäische Agentur Frontex verzeichnet zwischen Januar und August einen Anstieg der Mi­gration um 190 Prozent. In der Folge hat die Tschechische Republik Anfang September entschieden, die Grenze zur Slowakei zu kontrollieren. Die Kontrollen wurden bereits zweimal verlängert. Deshalb nehmen Migranten offenbar vermehrt den Weg über Slowenien und Österreich.

Der Zoll ist da, prüft aber nur den Warenverkehr

Die deutsch-österreichische Grenze wird von der Bundespolizei überwacht. Auch hier ist die Anzahl der illegalen Übertritte angestiegen, allerdings nicht explodiert wie an der deutsch-schweizerischen Grenze. In der ersten Jahreshälfte waren es zwischen 1000 und 2000 Grenzübertritte pro Monat, der Höchststand im Oktober betrug etwa 3600, also eine Verdreifachung statt einer Verzehnfachung. Um den Kontrollen zu entkommen, führt eine beliebte Route von Österreich über den Schweizer Grenzort Buchs, wenige Kilometer westlich von Vaduz gelegen, in die Schweiz. Von dort aus geht es dann weiter nach Südbaden. Ein kleiner Umweg, aber offenbar lohnt er sich. An der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz gibt es keine Personenkontrollen. Zollbeamte stehen dort, um den Warenverkehr zu prüfen.