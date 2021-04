Identitätspolitik der Grünen : „Indianerhäuptling“ sagt man nicht

F+ FAZ.NET komplett Unser Newsletter mit den besten exklusiven Artikeln der Woche.

In der Bundestagsfraktion gibt es Grüne, die davor warnen, die eigene Agenda nach den Forderungen linker Identitätspolitik auszurichten. „Damit machen wir vielleicht die feministische Buchhändlerin in Kreuzberg glücklich, aber verlieren in der Mitte der Gesellschaft“, sagt ein Abgeordneter, der schon länger dabei ist. Dieser Diskurs habe mit der Lebensrealität der allermeisten Menschen in diesem Land nichts zu tun. Debatten über Indianerhäuptlinge verprellten Ältere, Menschen im ländlichen Raum, Menschen in sozialer Not. So werde es nicht gelingen, neue Milieus außerhalb der urgrünen Klientel zu erschließen. „Uns geht es um gesellschaftlichen Zusammenhalt, wir suchen nicht, was Menschen trennt, sondern was sie eint“, sagt eine Abgeordnete.

Manche in der Fraktion stören sich daran, dass die Fachleute, die zu migrationspolitischen Debatten eingeladen werden, fast ausnahmslos auf der identitätspolitischen Linie lägen. Der Linken-Politiker Fabio de Masi habe ihm aus dem Herzen gesprochen, sagt ein Grüner aus Hamburg. In einem Brief an seine Partei, in dem er seinen Rückzug aus dem Bundestag erklärt, beklagte de Masi, dass nur noch „über Moral und Haltung“ debattiert werde. Das habe „nichts mit Aufklärung zu tun, sondern ist Ausdruck eines elitären Wahrheitsanspruchs, wie ihn die Kirche im Mittelalter bediente. Vor allem verstärkt dies aber Spaltungen in der Gesellschaft, wovon rechte Demagogen weltweit profitieren.“