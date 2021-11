Bußgottesdienst in Köln : „Ich kann mich nicht für die Täter entschuldigen“

Er sei derzeit Leiter des Erzbistums Köln und damit „Chef der Täterorganisation Erzbistum Köln“. So hat Weihbischof Rolf Steinhäuser in einem Bußgottesdienst am Donnerstag seine Rolle angesichts von Schuld und Versagen im Umgang mit se­xuellem Missbrauch beschrieben. Von Priestern und anderen Mitarbeitern des Erzbistums sei eine große Zahl von Verbrechen sexualisierter Gewalt an Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen verübt worden, sagte Steinhäuser im Kölner Dom. „Ich kann mich nicht für die Tä­­ter entschuldigen.“ Er wolle aber auch nicht die Gläubigen mit in Haft nehmen, so der Weihbischof.

Steinhäuser bekannte, dass er versucht habe, die Kirche zu schützen, und dabei die Betroffenen nicht im Blick gehabt habe. „Das ist mein Versagen und meine Sünde.“ Der Geistliche hob hervor, dass der Bußgottesdienst nicht mit der Vergebung enden könne. „Wir können uns nicht selbst absolvieren. Wir bitten auch die Betroffenen nicht um Vergebung, damit es uns besser geht“, sagte Steinhäuser.

Unscharf blieb im Bekenntnis des Weih­­bischofs, wessen Schuld und Ver­sagen er bekannte; mal sprach er in der ersten Person Singular, mal sagte er „wir“, ohne dass deutlich wurde, welcher Per­sonenkreis gemeint war. Das Erzbistum hatte zuvor mitgeteilt, Steinhäuser wolle „stellvertretend um Vergebung für die Fehler des Erzbistums Köln bitten“.

Zu dem Gottesdienst waren 230 Personen eingeladen worden, unter ihnen Be­troffene, leitende Mitarbeiter des Erzbistums sowie Vertreter der verschiedenen kirchlichen Gremien. Mitgestaltet wurde er vom Betroffenenbeirat des Erzbistums Köln. Zum Gedenken an die Betroffenen im Erzbistum wurden deren Vornamen verlesen und für jeden von ihnen eine Kerze angezündet. Vor dem Dom de­mons­­trierten unterdessen Anhängerin­nen der Initiative Maria 2.0 für eine unabhängige Aufklärung von sexuellem Missbrauch und dessen Vertuschung.

Der Bußgottesdienst und die Vorbereitung dazu waren umstritten. In den vergangenen Wochen wurde aus dem Kreis früherer Mitglieder des Kölner Betroffenbeirats beanstandet, dass der Kölner Erzbischof, Rainer Maria Kardinal Woelki, nicht daran teilnehme. Woelki hat auf Geheiß von Papst Franziskus bis März kommenden Jahres eine sogenannte geistliche Auszeit angetreten. Derzeit be­findet er sich zu Exerzitien im Bistum Eichstätt. Steinhäuser sagte am Donnerstag am En­de seiner Predigt: „Wenn Sie jetzt fragen: Warum kein Wort über den Kar­dinal? Ganz einfach: Weil er nicht da ist. Ich werde ihn weder beschuldigen noch ver­suchen, ihn zu entschuldigen.“