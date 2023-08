Sollte das individuelle Recht auf Asyl abgeschafft werden? Mit dieser Forderung hatte Thorsten Frei kürzlich eine Welle der Empörung ausgelöst. Die ist inzwischen abgeebbt. Die Grundfrage, die der CDU-Politiker in seinem F.A.Z.-Beitrag aufgeworfen hatte, hat sich dadurch nicht erledigt: Ist unser Recht auf Asyl, wie wir es gewähren, im Kern nicht inhuman?

Der wichtigste Impuls der Debatte ist vielleicht, dass sie die gewohnten Lager ein Stück weit aufbricht, in denen es sich die Deutschen eingerichtet hatten. Hier die „Linke“, die für das Asylrecht wirbt und die Menschlichkeit auf ihrer Seite wähnt, dort die „Rechte“, die Einwanderung begrenzen will und für die Härte steht. Freilich gibt es gute Gründe, das individuelle Recht auf Asyl aus einer Position der Humanität heraus zu kritisieren. Es basiert nämlich auf einer Lüge.

Vordergründig ist das Recht so weit gefasst, dass es unseren moralischen Ansprüchen genügt. Dahinter sind wir nicht bereit, es in diesem Umfang zu gewähren. Zig Millionen Menschen aus aller Welt hätten theoretisch Anspruch auf ein Bleiberecht in Deutschland. Weil das aber die Aufnahmefähigkeit selbst dieser Gesellschaft überfordern würde, lässt man zu, dass der Asylantrag faktisch nur in Europa gestellt werden kann. Dahinter steht das Kalkül, dass die Aussicht auf einen kostspieligen und oft auch lebensgefährlichen Weg in das gelobte Land genug Menschen abschrecken wird.

Keine Mehrheit für offene Grenzen

Also verdursten Zehntausende in den Wüsten oder ertrinken im Mittelmeer, weil wir die Steuerung der Mi­gration kriminellen Banden überlassen oder an die libysche Küstenwache delegieren, damit nicht zu viele Menschen zu ihrem von uns verliehenen Recht kommen, wir aber selbst unsere moralisch weiße Weste nicht beschmutzen müssen.

Dabei wäre es ethisch geboten, die Verantwortung für die Entscheidung selbst zu übernehmen, statt es Schleppern oder dem Zufall zu überlassen, wer die Reise nach Europa übersteht. Ein erster Schritt wäre es, anzuerkennen, dass Deutschland und Europa nicht allen Menschen Asyl gewähren können, die schutzbedürftig sind. Die Aufnahme vieler Millionen Menschen würde die Gesellschaften überfordern und den sozialen Frieden zerstören. Vor allem aber gäbe es auch in demokratisch verfassten Staaten keine Mehrheit für offene Grenzen.

Sobald die unkontrollierte Zuwanderung aber begrenzt ist, können die Gesellschaften in demokratischen Verfahren entscheiden, wie viele Personen sie aufzunehmen bereit sind, die dann mit Flugticket und Visum gefahrlos einreisen könnten, statt auf seeuntüchtigen Gefährten einzuschiffen. Die Bereitschaft, Menschen in Not zu helfen, ist ungebrochen.

Freilich ist das insoweit Theorie, als in der Praxis sich auch ohne individuelles Recht auf Asyl jedes Jahr Zigtausende Menschen auf der Suche nach einem besseren Leben in Richtung Europa aufmachten und Wege über die Grenzen fänden. Illegal in Europa zu sein ist für viele Menschen attraktiver als die Armut und Perspektivlosigkeit ihrer Heimatländer.

Hinzu kommt das Non-Refoulement genannte Zurückweisungsverbot, das sich aus der Europäischen Menschenrechts- und der Genfer Flüchtlingskonvention ergibt. Im Kern besagt es, dass Menschen nicht in ein Land zurückgewiesen werden dürfen, in dem ihnen Verfolgung oder unmenschliche Behandlung drohen. In der Auslegung vor allem durch den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof wurde dieses Prinzip immer weiter gefasst, sodass heute praktisch alle Menschen, die über Europas Grenzen kommen, ein Recht auf Prüfung ihres Falles haben. In der Realität wird daraus ein Einreiserecht und daraus wiederum – von wenigen Ausnahmen abgesehen – ein Bleiberecht. So ist auch das Zurückweisungsverbot ein Recht, das aus dem Geist der Humanität geboren ist, das in der Praxis aber dazu führt, dass in Europa das Recht des Stärkeren gilt, weil bleiben kann, wer es über die Grenze schafft.

Was folgt daraus? Im Kern ist das Non-Refoulement unantastbar. Kein Mensch darf in einen Verfolgerstaat abgeschoben werden. Aber das hindert nicht daran, sich über die Reichweite des Gebots Gedanken zu machen und die Rechtsprechung in die Schranken zu weisen, die es zu einem faktischen Einreiserecht gemacht hat. Es liegt an den Vertragsstaaten, die Konvention anzupassen oder ihre Auslegung zu präzisieren.

Am Ende wird das Flüchtlingsrecht weiter Flickwerk bleiben, wie fast jedes internationale Projekt, an dem viele Parteien mitwirken. Doch es wäre ein erster Schritt zu akzeptieren, dass Humanität und Härte in der Mi­grationspolitik keine Gegensätze sind, sondern einander bedingen. Je weniger Menschen illegal über die Grenze kommen, desto mehr Schutzsuchende könnte Europa kontrolliert aufnehmen. Zumindest in der EU gehen die Überlegungen mittlerweile in die richtige Richtung.