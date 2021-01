Hubschrauber aus Afghanistan : Kein Einsatz in Sicht

Auftrag Durchhalten: Zwei Hubschrauber CH53 der Bundeswehr nehmen im Sommer 2019 in Probst Jear Löschwasser in einem See auf. Bild: dpa

Fünf schwere Transporthubschrauber der Bundeswehr sind in der Nacht auf Freitag von jahrelangem Einsatz in Afghanistan zurückgekehrt. Wie die Luftwaffe mitteilte, waren die CH-53-Helikopter insgesamt fast dreißig Jahre lang ununterbrochen in internationalen Missionen auf dem Balkan, im Irak und dann Afghanistan eingesetzt worden, um Truppen und Material zu transportieren. Dabei wurden Technik und Personal extrem beansprucht.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin F.A.Z.

Um die Hubschrauber halbwegs zu ersetzten, sind wesentlich kleinere NH-90 Helikopter entsandt worden. Ein Provisorium für die Zeit bis zum Abzug der Bundeswehr vom Hindukusch. Der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz sagte anlässlich der Rückkehr der letzten in Afghanistan noch genutzten Maschinen: „Die CH-53 wurde nicht für einen Einsatz bei extremen Witterungsverhältnissen und den Betrieb am Hindukusch gebaut. Dass der Auftrag dort über all die Jahre so verlässlich erfüllt wurde, ist das Verdienst unserer Soldatinnen und Soldaten. Alle Angehörigen der CH-53 Community können mit großem Stolz auf die dabei gezeigte Spitzenleistung zurückblicken.“

Zur Lagebeschreibung gehört allerdings auch, dass in letzter Zeit ungeplante Flugabbrüche immer häufiger vorkamen, weil die Hubschrauber, eingeführt ab 1972 beim Heer, materiell ausgelaugt sind. Schwere Unfälle gab es seit langem nicht. In Afghanistan war 2002 ein Helikopter abgestürzt, dabei waren nahe Kabul sieben Bundeswehrangehörige tödlich verunglückt. Auch in anderen Armeen, in denen CH-53 noch geflogen werden, etwa der israelischen, haben sich zuletzt Zwischenfälle gehäuft.

Die fünf aus Afghanistan heimgekehrten Hubschrauber hatten dort mehr als 22.000 Flugstunden absolviert und waren dabei rund fünf Millionen Kilometer geflogen. Ihre Rückholung erfolgte mit Antonov-Transportern. Sie gehören zum Hubschraubergeschwader 64, das in Laupenheim und Holzdorf stationiert ist. Die Rückkehrer werden weiter im Rahmen der Nato, aber auch im Bundesgebiet bei Katastrophen eingesetzt. Eine Nachfolgeentscheidung, seit Jahren fällig, ist immer wieder vertagt worden. Zuletzt wurde im September 2020 die laufende Ausschreibung für neue Transporthubschrauber erfolglos abgebrochen.