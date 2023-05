Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat 2018 seinen früheren Trauzeugen Carsten Stender zum Abteilungsleiter in dem Ministerium ernannt. Eine Ministeriumssprecherin bestätigte am Freitag in Berlin einen entsprechenden Bericht des „Spiegel“. Ausschlaggebend für die Ernennung war dem Ministerium zufolge aber ausschließlich die „fachliche Expertise“ Stenders. „Ein Interessenkonflikt besteht in keiner Hinsicht“, wurde in einer Stellungnahme hervorgehoben.

Dem „Spiegel“ zufolge ging der Ernennung Stenders zum Abteilungsleiter im Bundesarbeitsministerium für Europa und Internationales keine Ausschreibung voraus. Dies ist bei Abteilungsleiterstellen auch nicht erforderlich. Der Jurist Stender war demnach zuvor im Auswärtigen Amt tätig gewesen, davor unter anderem als Justiziar in der SPD-Zentrale.

Das Ministerium wies darauf hin, Stender habe die Anforderungen an die Stelle in Gänze erfüllt, insbesondere durch seine „hervorragende fachliche Eignung“ sowie sein „politisches Vertrauensverhältnis zum Minister“. Die Tatsache, dass dieser vor rund 20 Jahren auch Heils Trauzeuge gewesen sei, sei „Ausdruck privater Freundschaft“. Einen Zusammenhang zu seiner späteren Ernennung zum Abteilungsleiter gebe es nicht.

Zuvor hatte es teils heftig Kritik an der Ernennung des früheren Trauzeugen des damaligen Wirtschaftsstaatsekretärs Patrick Graichen, Michael Schäfer, zum Vorsitzenden der Geschäftsführung der Deutschen Energie-Agentur (Dena) gegeben. Graichen war an der Auswahl beteiligt gewesen. Schäfer verzichtete daraufhin auf dieses Amt. Graichen wurde später von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) entlassen, nachdem ein weiterer Vorwurf gegen ihn bekannt geworden war.

Habeck hatte sich in diesem Zusammenhang dafür ausgesprochen, sogenannte Compliance-Regeln für Stellenbesetzungen nachzuschärfen. Vize-regierungssprecher Wolfgang Büchner sagte nun in Berlin, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) halte die geltenden Regeln für gut und sehe „keinen Anlass, diese zu überarbeiten“.