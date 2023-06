Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (CSU) am 14. Juni 2023 im Landtag in München Bild: dpa

Herr Aiwanger, wie kam es zu Ihrem Auftritt gegen das Gebäudeenergiegesetz in Erding?

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Ich kenne die Mitveranstalterin Monika Gruber von mehreren persönlichen Begegnungen und hab’ sie gefragt, ob ich reden darf.

War Ihnen klar, in welche Richtung das gehen könnte?

Die Richtung war, dass die breite Mitte der Gesellschaft sich gegen das Heizungsgesetz zu Wort melden soll, um die Ampel in Berlin zum Kurswechsel zu bewegen, nachdem der Unmut in der Bevölkerung dazu immer größer wurde. Waldbauern, Landwirte, kleine Mittelständler, Hausbesitzer, aber auch betroffene Mieter. Ich habe mitbekommen, viele waren auch wegen des Themas Brennholz da. Entweder weil sie wollen, dass Brennholz weiter als nachhaltiger Energieträger eingestuft wird, was für die künftige Bewirtschaftung der Wälder wichtig ist. Oder weil sie sich eine Holzhackschnitzelheizung nicht verbieten lassen wollen.

Haben Sie vorgesorgt, dass Sie da nicht vor Leuten sprechen, mit denen Sie nicht in Verbindung gebracht werden wollen?

Mein Wunsch war: Am besten gar keine Plakate und Parolen. Und keine Fahnen. Sonst wird von einigen sofort wieder versucht, Veranstaltungen zu unterlaufen und ihre Fahnen etc. dort zu platzieren.

Hat offenbar nicht geklappt.

Es gab sehr wenige Fahnen. Es ist auch schwierig, so was ganz zu verhindern.

Man hätte als Politiker auf die Idee kommen können, rhetorisch abzurüsten, wenn die Stimmung eh schon aufgeheizt ist.

Ihr Kommentar erinnert mich an einen Typen mit dickem Bauch und einer Flasche Bier, der vor dem Fernseher zum Fußballspieler sagt: Lauf schneller, du fauler Kerl. Mich wundert, wie viele Kommentatoren jetzt per Ferndiagnose alles besser wissen. Wer dort war, was man hätte sagen und nicht sagen müssen etc. Jeder, der es besser weiß, soll sich vor über 10.000 verärgerte Menschen hinstellen und denen erklären, dass alles ja gar nicht so schlimm ist. Wissen Sie, was passiert wäre, wenn ich das getan hätte? Ich wäre nach dem zweiten Satz ausgebuht worden, und die Leute hätten gesagt, der Bäcker hat die bessere Rede gehalten als der Aiwanger, die Politiker taugen alle nichts, nehmen unsere Sorgen nicht ernst, und wir zeigen ihnen das in einigen Monaten bei der Landtagswahl, damit sie mal aufwachen. Dann gibt’s betroffene Gesichter und viele schlaue Kommentatoren, die auch nachher alles besser wissen, was man wann wie hätte tun müssen. Die Leute haben Erwartungen – und die muss man ernst nehmen. Sonst gehen sie nach Hause, sagen Danke schön, das hätten wir auch googeln können, und wählen danach Parteien, die all diese Kommentatoren, die mich jetzt kritisieren, bekämpfen wollen.

Sie behaupten, im Namen der Mehrheit zu sprechen. Nach der Logik müsste morgen das Tempolimit eingeführt werden.

Das Thema Heizung hat eine ganz andere gesellschaftliche Brisanz, da geht es um existenzielle Sorgen. Das hat die Bundesregierung ignoriert. An solch brisante Themen muss eine Regierung anders rangehen.

Sie sagten, es sei der Punkt erreicht, wo „die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen: Ihr habt’s wohl den Arsch offen da oben.“ Manche erinnerte das an den AfD-Slogan „Wir wollen uns unser Land zurückholen“.

Die sagten „Land“, ich sagte „Demokratie“ in Bezug darauf, dass beim Heizungsgesetz massiv gegen die Meinung von rund 80 Prozent der Bevölkerung Politik gemacht werden sollte. Wir müssen sehr aufpassen, dass wir uns von den AfDlern nicht unsere Sprache wegnehmen lassen und immer mehr Begriffe und Redewendungen meiden müssen, um nicht in ein Fettnäpfchen zu treten und angefeindet zu werden.

Die CSU hat es mehr oder minder aufgegeben, von der AfD Wähler zurückzugewinnen. Sie?

Es wäre fatal, zu sagen, Wähler die ja früher Union, SPD, FDP etc. gewählt haben und jetzt in Umfragen sagen, sie wählen diesmal AfD, die geben wir auf und überlassen sie für alle Zukunft der AfD. Wir können doch bei bestimmten Themen anderen Parteien nicht den Alleinvertretungsanspruch überlassen, etwa der AfD bei der Begrenzung der Zuwanderung oder beim Heizungsgesetz oder Verbrennungsmotor. Das hat doch die CDU auch gelernt, als sie sich ökologischer Themen annahm. Und die Grünen machen neuerdings Termine bei Handwerksbetrieben. Ich glaube aber, bestimmte politische Milieus leben ganz gut mit der AfD.

Was meinen Sie?

Je mehr Stimmen die AfD der Union wegnimmt, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Grünen an der Regierung beteiligt werden. Man gibt sich empört wegen meiner Rede. Aber das ist eine Pseudoempörung. Das kommt zum Teil von Leuten, auch von der FDP, die in ihren Blasen in München teure Rotweine schlürfen, statt rauszugehen zu den Leuten, mit ihnen zu reden und ihnen vielleicht beim Ausfüllen von irgendeinem Formular zu helfen. Im Osten hat das früher die Linke gemacht, heute ist es die AfD.

Mehr zum Thema 1/

Die CSU versucht, nach Erding Ihnen den Schwarzen Peter zuzuschieben. Markus Söder, der dort ausgebuht wurde, sich aber anders als Sie von „Antidemokraten“ distanzierte, gilt ihr als eine Art Ein-Mann-Brandmauer nach rechts.

Mein Auftritt hat dazu beigetragen, zu verhindern, die politische Mitte zu verlassen. Ansonsten ist alles viel Kaffeesatzleserei. Wenn in der Politik alles so einfach wäre, würde man ja nicht streiten.

Die Grüne Katharina Schulze nannte Sie im Landtag einen „geistigen Brandstifter“. Sie fordern rhetorische Beinfreiheit, dann dürfte Sie das ja nicht stören?

Ich hab das zunächst gar nicht mitbekommen in dem ganzen Geschrei. Hätte ich es gegenüber den Grünen verwendet, hätten sie mich sicherlich angezeigt. Während meiner Rede am Mittwoch wurde von Rot-Grün 40 Minuten im Saal durchgehend gebrüllt, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Auch da hätte ich mich beschweren können. Aber mir ist das zu dumm.