Herr Minister, wie läuft die Regierungsarbeit in Bayern?

Sehr ordentlich. Mit Markus Söder habe ich ein gutes Arbeitsverhältnis, wir wissen beide, dass der Laden laufen muss.

Wie sieht die Zusammenarbeit mit ihm konkret aus?

Wir kommen einmal in der Woche zum Kabinettsvorgespräch zusammen, in der Zirbelstube der Staatskanzlei. Das dauert eine gute Stunde. Jeder hat noch zwei, drei Leute dabei. Sonst klären wir viel Tagespolitik per SMS. Auch über den Ausbau der Photovoltaikfreiflächen haben wir uns kürzlich so verständigt. Alles sehr konstruktiv. Man belauert sich nicht, lässt den anderen nicht auflaufen.