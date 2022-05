Neuer Generalsekretär : Die CSU setzt wieder auf einen Oberbayern

Aktualisiert am

Der neue CSU-Generalsekretär Martin Huber am 6. Mai 2022 Bild: Sven Simon

CSU-Chef Markus Söder war am Freitag bei der Vorstellung seines neuen Generalsekretärs Martin Huber bestrebt herauszustellen, wie groß das Personalreservoir seiner Partei und die Willigkeit seiner Leute ist. „Alle“ im Kabinett wären demnach bereit gewesen, das vakante Amt zu übernehmen – das dürfte, etwa mit Blick auf den altgedienten Innenminister Joachim Herrmann, eine nicht ganz ernst gemeinte Aussage gewesen sein.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Selbst wenn zumindest ein Kabinettsmitglied als mögliche oder gar charmante Option galt, nämlich Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, so war doch klar, dass Söder davor zurückschrecken würde, seine Regierungsmannschaft neuerlich umzubauen (zumal ihm bald noch Europaministerin Melanie Huml abhanden kommen könnte – sie ist als Oberbürgermeister-Kandidatin für Bamberg im Gespräch).

Klar war außerdem, dass auf den zurückgetretenen Oberbayern Stephan Mayer ein weiterer Oberbayer folgen müsste, und zwar einer aus dem ländlichen oberbayerischen Raum, denn dort hat die CSU des Mittelfranken Söder im Moment ihr größtes Imageproblem.

Huber stammt wie Mayer aus Altötting

Der Landtagsabgeordnete Martin Huber, 44, jüngst Vater geworden, stammt wie Mayer aus dem Kreis Altötting, und war einst sogar dessen Mitarbeiter. Er ist konservativ und katholisch genug, um vor dem Essen zu beten und es abends auch einmal krachen zu lassen. Parteifreunde beschreiben Huber als klugen, bedachten Menschen. Über die Frage, wie überdurchschnittlich sein Ehrgeiz ist, gibt es unterschiedliche Ansichten.

Er sei kein Polterer, zumindest gemessen an dem, was von einem CSU-Generalsekretär traditionell erwartet wird, und, so Söder, „einfach seriös“. Dass er dem Parteivorsitzenden schon positiv aufgefallen ist, dokumentierte dieser, indem er Huber, Sprecher des Arbeitskreises Umwelt der CSU, neben dessen Fraktionskollegen Gerhard Hopp mit der Ausarbeitung eines neuen Grundsatzprogramms betraute.

Mehr zum Thema 1/

Huber, der eine Doktorarbeit zum „Einfluss der CSU auf die Westpolitik der Bundesrepublik“ verfasst und auch veröffentlicht hat, kommt in dem Duo eher der Part des Kommunikators zu. Den konnte er einüben, als er von 2004 bis 2007 Mitarbeiter in der Öffentlichkeitsarbeit der CSU-Landesleitung war. Dass er die schon von innen kennt – Huber war zudem persönlicher Referent des damaligen CSU-Chefs Horst Seehofer – sprach laut Söder auch für ihn.

Söder setzt auf die „Bayern-Karte“

Während es im Fall von Mayer zumindest kein Hindernis war, dass dieser als Bundestagsabgeordneter seinen Tätigkeitsschwerpunkt in Berlin hatte, sagte Söder am Freitag, man setze jetzt „auf die Bayern-Karte“.

Dass die Martin Huber, der keine Bundeserfahrung hat, spielt und nicht etwa eine andere Nachwuchshoffnung, hat auch damit zu tun, dass dieser für den Job offenbar so „brennt“, wie es laut Söder nötig ist.