Interview mit Horst Seehofer : „Ein Politiker muss ein Typ sein“

Der Bundesinnenminister hört bald auf mit der Politik. Und sagt, was noch zu sagen ist. Ein Gespräch über Merkel, Spitznamen und ein Modethema.

Bundesinnenminister Horst Seehofer am vergangenen Dienstag in Berlin Bild: Andreas Pein

Herr Minister, Sie sind seit 50 Jahren in der Politik, waren Ministerpräsident, Parteichef und sind noch einige Monate Bundesminister. Was ist das Schönste daran, Politiker zu sein?

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin.



Das Schönste ist, die Lebensbedingungen der Menschen gestalten zu können. Der einzige Maßstab für Politiker ist: Was kann ich Positives bewirken für Land und Leute?

Nennen Sie uns doch eine Entscheidung, die das Leben von Menschen besser gemacht hat.

Mit Norbert Blüm habe ich durchgeboxt, dass pflegebedürftige Menschen eine Absicherung bekommen und nicht auf Sozialhilfe angewiesen sind. Es war immer ein Motor für mich, wenn ich am Wochenende nach Hause gekommen bin und den Leuten sagen konnte: Das haben wir für euch erreicht. Das war so, wie wenn in der Europameisterschaft ein Stürmer den Siegtreffer erzielt.