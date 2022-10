Queerfeindliche Gewalt : Nachts gehen sie nicht mehr allein

Es ist spät geworden an jenem Sonntagmorgen, dem 3. Juli, im Regenbogenviertel, das in der Szene schon lange so heißt und das jetzt, spätestens seit dieser Tat, jeder in Frankfurt kennt. Manuel Irlbeck und sein Partner haben gefeiert. Kurz vor halb fünf beschließen sie, nach Hause zu gehen. Zu Fuß. Warum auch nicht? Viel ist um diese Uhrzeit in der Elefantengasse, einer kleinen Straße in der Nähe der Haupteinkaufsstraße Zeil, nicht mehr los. Vereinzelte Nachtschwärmer. Barbesucher.

Das Viertel gehörte nie zu den sichersten der Stadt. Aber Angst haben musste man nicht. Jedenfalls nicht bis zu diesem frühen Morgen, als Irlbeck und sein Freund plötzlich einer Gruppe Männer gegenüberstehen. „Ihr scheiß Schwuchteln!“, ruft einer. Dann setzt es auch schon den ersten Schlag. Er trifft Irlbecks Freund am Oberkörper, er stürzt zu Boden. Irlbeck selbst bekommt einen Schlag ins Gesicht. Beide rappeln sich benommen auf, fahren ins nächste Krankenhaus. Dort stellen die Ärzte fest, dass Irlbecks Kiefer gebrochen ist.