Trotz Verbots des Vatikans : Priester segnen homosexuelle Paare

Aktualisiert am

Priester und Seelsorger setzen mit mehr als 100 Gottesdiensten ein Zeichen gegen das Verbot, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen. Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken äußert Zweifel an der Aktion.

Ein Pfarrvikar segnet im Rahmen eines katholischen Gottesdienstes mit Segnung homosexueller Paare in der Münchner Kirche St. Benedikt am Montag ein Paar. Bild: dpa

Mit einer in dieser Größenordnung bislang beispiellosen Initiative haben katholische Priester und Gläubige in Deutschland sich dem vatikanischen Verbot der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare widersetzt. Im Rahmen der Aktion „Liebe gewinnt“ waren am Sonntag und Montag nach Angaben der Initiatoren deutschlandweit insgesamt 110 solcher Segnungsgottesdienste geplant.

Die Gottesdienste sollten sichtbares Zeichen einer Kirche sein, „die sich nicht abwendet von den Menschen, sondern die eine liebevolle Zuwendung sucht zu denen, die in Treue und Liebe ein Zeugnis von der Liebe geben, die Gott den Menschen offenbart hat“, heißt es in einer Mitteilung der Initiatoren, einer Gruppe von Priestern und anderen Seelsorgern.

Die Glaubenskongregation hatte das Verbot einer Segnung gleichgeschlechtlicher Paare Mitte März bekräftigt. Die Kirche habe keine Vollmacht dazu. Ein solcher Akt widerspreche dem göttlichen Willen. Das Schreiben hatte in Deutschland zu heftigem Widerspruch geführt.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, der das Schreiben besonders scharf kritisiert hatte, war gleichwohl auf Distanz zu der Aktion gegangen. Er halte „öffentliche Aktionen, wie die für den 10. Mai geplanten, nicht für ein hilfreiches Zeichen und einen weiterführenden Weg“, äußerte Bätzing Ende April. „Sie sind nicht als Instrument für kirchenpolitische Manifestationen oder Protestaktionen geeignet“, so der Limburger Bischof.

Ähnlich äußerte sich am Montag auch der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg. „Ich kann das verstehen, weiß nur nicht, ob sich die Intimität der Segenszusage Gottes für eine Liebesbeziehung für einen politisch demonstrativen Akt eignet“, sagte Sternberg.