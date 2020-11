Arbeitsminister Hubertus Heil : Zweite Chance für das Homeoffice?

Wenn es nach Hubertus Heil ginge, gäbe es in Deutschland schon bald einen Rechtsanspruch auf das Arbeiten von zu Hause aus, und zwar an 24 Tagen im Jahr. Der Minister, zuständig für Arbeit und Soziales, also dem sozialdemokratischen Herzstück, hat im Windschatten von Corona einen entsprechenden Gesetzentwurf in seinem Haus erarbeiten lassen. Er ging mit Zuversicht an die Sache heran, denn in gewisser Weise hatte dieser Vorstoß eine Vorgeschichte in seinem Kampf gegen unwürdige Zustände in den großen Schlachthöfen. Das neue Arbeitsschutzkontrollgesetz, das dagegen vorgehen soll, dürfte demnächst vom Bundestag beschlossen werden, gelobt auch von den anderen Fraktionen.

Frank Pergande Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Und so erhoffte es sich der Minister auch für das Homeoffice-Recht. Nach dem Motto: Her mit einer gesetzlichen Grundlage, jetzt oder nie, dank Corona. Und das zusätzlich zu dem, was aus Heils Ministerium schon anderes zur Corona-Krisenbewältigung kam: Verlängerung des Kurzarbeitergelds, erleichterter Zugang zu Hartz IV, Ausbildungsprämie.