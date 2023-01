„Jahrhundertpersönlichkeit“ : Holocaust-Überlebende Margot Friedländer erhält Bundesverdienstkreuz

Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer hat das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse erhalten. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) zeichnete die 101-Jährige am Montag im Roten Rathaus in Berlin aus.

Die 1921 geborene Friedländer lebte während der NS-Zeit im Untergrund und überlebte das Konzentrationslager Theresienstadt. 1946 emigrierte sie nach New York, 2010 zog sie nach Berlin zurück. Seitdem tritt sie als Zeitzeugin in Schulen auf.

„Wir verneigen uns heute erneut vor der beeindruckenden Lebensleistung und dem ungeheuren Mut unserer Berliner Ehrenbürgerin Margot Friedländer“, sagte Giffey laut Mitteilung vor einigen Tagen über Friedländer. „In bewundernswerter Weise gibt Margot Friedländer Zeugnis von ihrem Leben, von der Verfolgung im nationalsozialistischen Berlin, vom Schicksal ihrer Familie und vom Holocaust.“

„Margot Friedländers authentische und entschlossene Stimme mahnt uns daran, dass es an uns allen liegt, dass es ein für alle Mal beim ,Nie wieder!‘ bleibt“, wird Giffey weiter zitiert. Man müsse Tag für Tag für den Erhalt des Rechtsstaates und eine Gesellschaft, in der Jüdinnen und Juden sicher und frei leben, kämpfen.

Kai Wegner, Landeschef der CDU Berlin, bezeichnete die Ausgezeichnete als eine „Jahrhundertpersönlichkeit“, die uns immer wieder mahne, dass Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie keine Selbstverständlichkeiten seien.

Mehr zum Thema 1/

Bei der Verleihung am Montag wurde auch eine Büste Friedländers von der Künstlerin Stephanie von Dallwitz enthüllt. „Mit der Skulptur von Margot Friedländer im Roten Rathaus zeigen wir an prominenter Stelle, dass im Rathaus unserer Stadt auch all die Berliner Jüdinnen und Juden ihren Platz haben, die das menschenverachtende nationalsozialistische Regime vertrieben, deportiert oder ermordet hat“, wird Giffey in der Mitteilung zitiert. Ein Bildnis der Holocaust-Überlebenden hängt bereits in der Ehrenbürger-Galerie im Berliner Abgeordnetenhaus.

Die vielfach geehrte Friedländer war bereits 2011 mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Die neuerliche Ehrung ist eine sogenannte Höherstufung.