Holocaustgedenken : Hinweg mit der deutschen Erinnerungskultur

Deutschland trauert und gedenkt gedanklich unzureichend, widersprüchlich und inhaltlich zu deutsch. Amtsdeutsches Trauern und Gedenken orientiert sich an einem Volk, das es so gar nicht mehr gibt. Ein Gastbeitrag.

Sicherheit geht vor: Vor dem Besuch der Staatspräsidenten Deutschlands und Israels am Mahnmal für die ermordeten Juden Europas am 6. September 2022 Bild: Reuters

„Erinnerungskultur“ ist ein Modewort. Mehr noch: Es ist pseudointellektuelles Ge­klingel, denn es gibt den Sachverhalt des ge­meinten Erinnerns nicht wieder. Weder individuell noch kollektiv können sich Nachfahren an die Erlebnisse, Taten oder Untaten ihrer Vorfahren „erinnern“. Die deutsche Erinnerungskultur aber widmet sich besonders und zu Recht dem sechsmillionenfachen Judenmorden, das, ebenfalls zu Recht, als „Zi­vilisationsbruch“ bezeichnet wird. Dabei brach in und aus Deutschland Zivili­sa­tion, also der Schutz des Menschen vor dem Menschen, politisch gewollt und gesteuert, in sich zusammen. Die deutsche Erinnerungskultur widmet sich zu­dem, ebenfalls zu Recht, beiden Weltkriegen.

Kaum ein heute in Deutschland Le­bender kann sich an jene Entsetzlich­keiten erinnern. Erinnern betrifft allein das individuell oder kollektiv selbst Erlebte. „Ich erinnere mich“ an jemanden oder etwas – also reflexives Verb. Dieses Erinnern bezieht sich eindeutig auf Vergangenes. Es gibt aber auch ein anderes Erinnern: „Ich erinnere dich an jemanden oder etwas“. Hier ist „erinnern“ ein transitives Verb: Ich erinnere dich an Vergangenes – aber nicht selbst Erlebtes. „Ich erinnere dich“ an etwas, das noch erledigt werden muss, also an Künftiges.