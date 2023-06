Felix Klein, Bianca Loy und Benjamin Steinitz am 27. Juni in Berlin Bild: dpa

Dass die Anzahl antisemitischer Vorfälle im Jahr 2022 leicht zurückgegangen ist, erscheint nur bei oberflächlicher Betrachtung als positiver Befund. Denn die Anzahl der tödlichen oder lebensbedrohlichen antisemitischen Gewalttaten stieg im vergangenen Jahr auf den Höchststand von neun Fällen.

Genannt hat der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (RIAS e.V.) am Dienstag in Berlin etwa die Schüsse auf das ehemalige Rabbinerhaus der Alten Synagoge in Essen. Der Generalbundesanwalt geht derzeit dem Verdacht nach, dass dieser und zwei weitere Fälle extremer Gewalt in Nordrhein-Westfalen womöglich auf die Zusammenarbeit mit den iranischen Revolutionsgarden zurückgehen.

Deutlich zugenommen haben die antisemitischen Vorfälle mit verschwörungsideologischem Hintergrund. Von RIAS-Meldestellen in elf Ländern wurden vor allem Versammlungen und Massenzuschriften durch Mails mit verschwörungsideologischem Hintergrund dokumentiert. Baden-Württemberg, Bremen, Rheinland-Pfalz und Hamburg haben keine eigenen Meldestellen, die Meldungen über antisemitische Vorfälle in diesen Ländern übernimmt die Zentrale in Berlin.

Der geschäftsführende Vorstand des Bundesverbands forderte die Bundesländer auf, die Sicherheits-Defizite für Jüdische Gemeinden umgehend zu beheben. „Wenn das Versprechen jüdisches Leben in Deutschland zu fördern, nicht nur warme Worte bedeuten sollen, muss der Bund auch gegen den staatlich koordinierten Terrorismus des Iran vorgehen und sich konsequent für eine Aufnahme der Revolutionsgarde auf die EU-Terrorliste einsetzen“, sagte Benjamin Steinitz.

53 Prozent der verschwörungsideologischen Fälle sind keinem politischen Hintergrund klar zuzuordnen, es sind also keineswegs nur Rechtsextremisten, die dahinter stecken, sondern auch Menschen, die im Ukrainekrieg eine jüdische Weltverschwörung sehen oder antisemitische Vorwürfe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erhoben. Zugleich begegnet Antisemitismus Betroffenen nach Beobachtung der Meldestellen in alltäglichen Situationen, also in Geschäften, im öffentlichen Nahverkehr, vor jüdischen Einrichtungen oder der eigenen Wohnung.

Im hessischen Landkreis Offenbach bedrohte im Winter vergangenen Jahres ein Nachbar durch die geschlossene Wohnungstür seine jüdische Nachbarin. „Er beleidigte sie antisemitisch und sexistisch“, heißt es in dem Bericht. In Hamburg kommentierte die Bedienung eines Cafés beim Bezahlen die Kippa eines Gastes mit dem antisemitischen Ausspruch: „Ja, dass er Geld hat, sieht man schon an der Mütze. Die haben immer genug Geld“. Auch in Bildungseinrichtungen und Kindergärten wurden mehr antisemitische Vorfälle gemeldet.

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein setzte sich dafür ein, die Arbeit der RIAS-Erfassungsstelen zu verstetigen, die noch bis Ende kommenden Jahres aus den Mitteln des Programms „Demokratie leben“ des Bundesfamilienministeriums finanziert wird. Erschreckend sei, dass der Antisemitismus im Kulturbetrieb immer häufiger werde, sagte Klein. Die Documenta sei in aller Munde gewesen, viele andere antisemitische Vorfälle im Kulturbetrieb ereigneten sich unterhalb der Schwelle öffentlicher Aufmerksamkeit.

Die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung Ferda Ataman verwies unmittelbar nach Felix Klein auf einen Höchststand von Beratungsanfragen (8827) an ihre Stelle. „Immer mehr Menschen nehmen Diskriminierung nicht hin – das ist ein wichtiges Zeichen gesellschaftlicher Reife“, sagte Ataman. Laut einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung kennt nur jeder vierte die Antidiskriminierungsstelle des Bundes.

Mehr als 6600 Anfragen bezogen sich auf ein Diskriminierungsmerkmal, das im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) geschützt ist. Dazu zählen Alter, Behinderung, Geschlecht, sexuelle Identität, Religion und Weltanschauung, sowie rassistische und antisemitische Diskriminierungen. Bei den Anfragen zu Diskriminierungsmerkmalen im AGG machten mit 43 Prozent rassistische Diskriminierungen den größten Anteil aus. 27 Prozent bezogen sich auf eine Behinderung, 21 Prozent der Anfragen kamen zu Diskriminierungen wegen des Geschlechts. Fünf Prozent der Anfragen bezogen sich auf Religion, ein Prozent auf Weltanschauung. Vier Prozent hatten einen Bezug zur sexuellen Identität.

Häufig erlebten Menschen Ungleichbehandlung in Lebensbereichen, die nicht durch das AGG geschützt sind, etwa bei Behörden, Ämtern, Justiz, Bildung und Polizei. „Auch hier muss ein wirksamer Diskriminierungsschutz eingeführt werden“, forderte Ataman. Sie tritt nicht nur für einen flächendeckenden Ausbau der Antidiskriminierungsberatung ein und beginnt mit dem Programm „respekt*land“, das 35 Projekte aus dem gesamten Bundesgebiet mit einem Fördervolumen von insgesamt fünf Millionen Euro unterstützt.

Sie appellierte aber auch an die Ampelkoalition, deren Vorhaben einer Reform des AGG noch in diesem Jahr voranzutreiben. Das AGG sei in Teilen überholt, weil die Diskriminierung durch Künstliche Intelligenz noch nicht in den Blick genommen wird. Aber auch sexuelle Belästigung im Zivilrechtsverkehr unterhalb der strafrechtlichen Relevanz wird nicht durch das AGG erfasst. Doch auch das Strafrecht hilft nicht immer weiter, „denn nur unerwünschte körperliche Berührungen sind strafbar“. Daher sei es wichtig, dass der Schutz vor sexueller Belästigung durch Vertragspartner und deren Beschäftige in das AGG aufgenommen werde. Sexuelle Belästigung im Arbeitsleben ist durch das AGG verboten.

Ataman hält das deutsche AGG für eines der schwächsten in ganz Europa. So können Antidiskriminierungsstellen in anderen Ländern selbst klagen oder Betroffene vor Gericht und durch Akteneinsicht unterstützen. Nur in Deutschland geht das nach den Worten Atamans nicht. Selbst in Bulgarien oder Nordirland sei der Handlungsspielraum der Beratungsstellen größer als in Deutschland.