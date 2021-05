Anhaltend hohe Todeszahlen : Wer jetzt noch an Corona stirbt

Als der erste Lockdown in Deutschland in Kraft trat, waren in den sieben Tagen zuvor hierzulande 162 Covid-Todesfälle registriert worden. Als Anfang November dann der „Lockdown light“ galt, waren es 793 Todesfälle. Jetzt, Mitte Mai 2021, sind die Zahlen höher. Noch immer sterben jede Woche weit mehr als tausend Erkrankte an oder mit dem Virus.

Tim Niendorf (tnie.), Politik

Die Perspektive ist freilich aktuell eine bessere: Die Inzidenzen sinken und mittlerweile hat schon mehr als ein Drittel der deutschen Bevölkerung eine Erstimpfung erhalten. Schon bald dürften auch die Todeszahlen zurückgehen. Noch aber sind sie anhaltend hoch. Wer stirbt momentan überhaupt noch an oder mit Corona? Und was ist über die Toten bekannt?

Aus Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) geht hervor, dass der Mittelwert des Alters der Verstorbenen schon Mitte Februar erstmals seit Anfang Oktober wieder unter 80 Jahre gefallen ist. Seither ist er kaum weiter gesunken, der Wert lag zuletzt immer noch bei 77.

Fehlende Daten

Auch das Alter der Covid-Intensivpatienten ist schon vor einigen Wochen gesunken. Laut Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) sind die meisten Covid-Intensivpatienten derzeit zwischen 60 und 69 Jahre alt (31,9 Prozent). Einen großen Anteil machten zuletzt auch die 50 bis 59 Jahre alten Patienten (21,8 Prozent) und die 70 bis 79 Jahre alten Patienten (26,6 Prozent) aus. Älter als 80 Jahre alt sind nur noch 7,6 Prozent. Das deutet klar auf einen Impfeffekt hin. In der ersten und zweiten Welle hat diese Altersgruppe nach Angaben der DIVI noch etwa ein Viertel ausgemacht. Der Rückgang sei „enorm“, sagt eine Sprecherin.

Über die Entwicklung des Alters der Intensivpatienten und der Verstorbenen ist also einiges bekannt. Eine Auffälligkeit aber gibt Rätsel auf. In den vergangenen sieben Tagen sind 863 Menschen auf der Intensivstation verstorben. Beim RKI wurden in der gleichen Zeit 1523 Fälle registriert. Zwar fallen darunter auch ältere Fälle, die erst jetzt gemeldet wurden, doch lässt sich festhalten, dass ein großer Anteil der Covid-Toten andernorts verstorben sein muss. Nur: Wo?

Die Suche nach einer Antwort erweist sich als kompliziert. Eine Umfrage der F.A.Z. unter den fünf bevölkerungsreichsten Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hessen zeigt: Die zuständigen Ministerien wissen es nicht. Teilweise wird auf das RKI verwiesen. Das jedoch sagt: „Wo die Menschen sterben, wird dem RKI nicht übermittelt.“ Beim Bundesgesundheitsministerium heißt es ebenso: „Im Meldesystem gemäß Infektionsschutzgesetz wird nicht erfasst, wo die an COVID-19 Erkrankten verstorben sind.“ Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft weiß es nicht; ebenso wenig die DIVI und das Statistische Bundesamt. Der Leiter des DIVI-Intensivregisters, Christian Karagiannidis, bemängelt das fehlende Wissen. Er sagt: „Der Schlüssel für die Zukunft ist ganz klar die Real-Time-Daten-Erhebung auf verschiedenen Ebenen. Wir müssen endlich raus aus dem Blindflug.“

„Die Altenheime sind es nicht“, sagt zumindest eine Sprecherin des hessischen Gesundheitsministeriums. Dank der Impfkampagne habe sich in dem Bundesland die Zahl der Todesfälle von 1144 Verstorbenen im Januar dieses Jahres auf 22 Verstorbene im April reduziert. Auch das Ministerium für Gesundheit in Niedersachsen hat beobachtet, „dass die Sterbefälle in den Alten- und Pflegeheimen massiv zurückgegangen sind“. Auch in Bayern gibt es offenbar einen Impfeffekt.

Hinweis vom Bestatterverband

Als es noch keine Impfungen gab, war zwischenzeitlich davon die Rede, dass bis zu zwei Drittel aller Sterbefälle auf die Altenheime zurückzuführen sind, wie der Hessische Rundfunk berichtete. In Niedersachsen kam man zu gänzlich anderen Werten: Etwa 30 Prozent der Covid-Toten seien in den ersten beiden Wellen nicht im Krankenhaus verstorben, teilt ein Sprecher des Ministeriums für Gesundheit mit.

Ein Anruf beim Bestatterverband Nordrhein-Westfalen hilft weiter: Der Erfahrung nach komme es eher selten vor, dass jemand im Privathaushalt an Covid versterbe, sagt der Sprecher. Während der Pandemie seien die meisten Erkrankten im Krankenhaus und in den Alten- und Pflegeeinrichtungen verstorben. Auch der Bestatterverband bemerke den Impfeffekt in den Alten- und Pflegeeinrichtungen.

Da die Heime jetzt nur noch einen kleinen Anteil ausmachen, deutet also alles darauf hin, dass, wer nicht auf der Intensivstation verstirbt, auf der Normal- oder Palliativstation stirbt. Die Verlegung auf eine Intensivstation werde teilweise abgelehnt, sagt etwa ein Sprecher der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Das bestätigt auch die Sprecherin der DIVI: Viele hätten eine Patientenverfügung und entschieden sich gegen eine Beatmung; sie werden demnach dann von der Intensivstation weg verlegt, palliativ begleitet und ersticken.