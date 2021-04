Hohe Inzidenzen : Ärzte und Ethiker wollen Junge schneller impfen

Der Präsident des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, spricht sich dafür aus, den Blick beim Impfen nun auf Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu richten. „Die Jungen haben ja nicht bloß aufgrund ihrer vielen Kontakte ein hohes Risiko, das Virus weiterzugeben und damit andere Menschen zu infizieren“, sagte Weigeldt der F.A.Z. „Sie sind diejenigen, die während des Lockdowns unter den Schulschließungen und den Kontaktverboten erheblich gelitten haben.“

Über Monate hinweg sei es ihnen vielerorts sogar verboten gewesen, mit ihren Freunden draußen herumzutoben. Kindern und Jugendlichen habe man es abverlangt, „diese Einschränkungen hinzunehmen, und dies nicht etwa zu ihrem eigenen Schutz, sondern einzig zum Schutz Dritter“. Man sei es den jungen Menschen schuldig, ihnen eine Rückkehr in das Leben zu ermöglichen.

Ähnlich äußerte sich die Vorsitzende des Europäischen Ethikrates, Christiane Woopen, im F.A.Z.-Podcast. Ein Jahr hätten junge Menschen zurückgesteckt, um Ältere zu schützen. Letztere sollten nun „lieber etwas länger im Homeoffice bleiben, damit die Jungen ins Leben zurückkehren könnten“, sagte sie. Für junge Menschen fühle sich die Zeit des Lockdowns ungleich länger an. Schulen und Universitäten müssten jungen Menschen wieder als „Entfaltungsräume“ eröffnet werden.

Viele Junge haben keinen Hausarzt

Wie aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts vom Dienstag hervorgeht, sind die Inzidenzwerte in allen Altersgruppen in den vergangenen sieben Tagen auf einem hohen Niveau, bei Kindern war in den vergangenen sieben Tagen noch ein weiterer Anstieg zu verzeichnen. Bei den 10- bis 14-Jährigen stieg die Zahl der Infizierten pro 100000 von gut 200 auf 230, bei den 5- bis 9-Jährigen von knapp 190 auf 220. Das Robert-Koch-Institut führte zuletzt viele Übertragungen und Ausbruchsgeschehen auf Kinder und Jugendliche zurück. Der Impfstoff von Biontech und Pfizer ist jedoch ab 16 Jahren zugelassen. Eine klinische Studie in den Vereinigten Staaten kam zuletzt zum Ergebnis, dass der Biontech-Wirkstoff eine Wirksamkeit von nahezu 100 Prozent bei Kindern und Jugendlichen erziele.

Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach sich am Wochenende für die Impfung von Schülern ab 16 aus, forderte allerdings zugleich die Aufhebung der Priorisierung. Verschiedene Ethiker warnten am Dienstag vor einem „Windhundrennen“ um die vorhandenen Impfstoffe, wenn die Priorisierung im Juni aufgehoben wird. Junge Menschen, die nach Verbandsangaben häufig keinen Hausarzt haben, könnten dabei das Nachsehen haben.