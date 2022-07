Hohe Inzidenzen : Dürfen wir den Sommer trotz Corona-Welle genießen?

Wer in diesen Tagen die Eingangshalle des Frankfurter Flughafens betritt, könnte sich fast in den Sommer des Jahres 2019 zurückversetzt fühlen. Es ist voll, Menschen in kurzen Hosen und luftigen Sommerkleidern warten in langen Schlangen an Dutzenden Schaltern, Kinder in Sandalen schauen mit großen Augen unter ihren Sonnenhüten hervor, Flugbegleiter ei­len durch die Menge, Bodenpersonal wuchtet Koffer aufs Band.

Ein wenig hat sich das Bild gewandelt im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie, viele der Menschen an diesem Morgen im Terminal tragen Maske. Die meisten Leute aber, zwei von dreien etwa, sind ohne unterwegs. Verkäuferinnen ohne Maske reichen an Essensständen Brötchen über die Theke, junge Männer werben ohne Masken für eine Kreditkarte, Servicemitarbeiter ohne Maske helfen Passagieren an den Check-in-Automaten.