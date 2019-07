Höckes AfD : Die Stärke des „Flügels“

Das Kyffhäuser-Treffen des rechtsnationalistischen „Flügels“ der AfD am vergangenen Wochenende, auf dem Björn Höcke seine Kampfansage an die Parteiführung machte, stand unter dem Motto „Der Osten steht auf“. Es zeugt von dem Anspruch der AfD, die neue Ost-Partei der Republik zu sein. Zwar ist diese Selbstdarstellung überzogen, nimmt man die Gesamtheit der Wähler in den Blick. Selbst bei Wahlergebnissen von 20 bis 25 Prozent, welche die AfD in den ostdeutschen Ländern erzielt, wählt die große Mehrheit der Bürger dort andere Parteien. Ohne Grundlage ist der Anspruch allerdings nicht.

Schließlich ist die Partei in Sachsen und in Brandenburg bei der Europawahl vor wenigen Wochen stärkste Kraft geworden. Bei den Landtagswahlen im September und Oktober könnte es ähnlich ausgehen. In Sachsen ringt die AfD mit der CDU um die Führungsrolle; in Brandenburg gibt es gleich vier Parteien, nämlich SPD, CDU, Linke und Grüne, die knapp hinter der AfD liegen. Nur in Thüringen verteidigt die Linke, die dort den Ministerpräsidenten Bodo Ramelow stellt, ihren einstigen Nimbus als die Ost-Partei schlechthin. Auch die Thüringer CDU liegt in den Umfragen vor der Höcke-AfD. Doch die wird seit langem stabil bei 20 Prozent gemessen.

Wie ist dieser Erfolg der AfD im Osten zu erklären? Es braucht nur einen Blick auf den Deutschland-Atlas, den das Bundesinnenministerium vor einigen Tagen zur Frage der gleichwertigen Lebensverhältnisse veröffentlicht hat, um einige Antworten zu finden. Der Anteil der jüngeren Menschen ist in Ostdeutschland erheblich niedriger als im Westen – junge Leute wählen unterdurchschnittlich die AfD. Das Einkommen, das private Haushalte zur Verfügung haben, ist dort flächendeckend deutlich niedriger als im Westen. Der Breitbandausbau ist in den ländlichen Regionen des Ostens so niedrig wie kaum irgendwo im Westen. Die Aufzählung ließe sich fortsetzen.

Mehr zum Thema 1/

Schaut man sich die Hochburgen der AfD nach Wählern an, so lässt sich ein Unterschied zwischen Ost und West feststellen, der seinen Grund zumindest teilweise in den unterschiedlichen Lebensverhältnissen hat. Die Hochburgen der AfD im Osten liegen im ländlichen Bereich, dort, wo sich viele „abgehängt“ fühlen. Im Osten spielt die AfD deshalb eine wichtige Rolle im Konflikt zwischen Peripherie und Zentrum. Im Westen liegen die Hochburgen in den Städten, tendenziell bei den eher gut situierten Bürgern.

Permanente Radikalisierung

Im Westen hat die AfD ihren Ursprung. Sie betrat das politische Feld als eine neoliberal-konservative Partei der Euroskepsis und stützte sich zunächst auf reputierliche Eliten der alten Bonner Republik. Dieser Beginn der Parteientwicklung schaffte die Voraussetzung für eine gesellschaftliche Akzeptanz und auch dafür, sich schrittweise zu radikalisieren. Nach und nach wurden andere Themen und andere Milieus zum Maß der Dinge. Als eine „Umwegspartei“ hat die AfD seitdem eine permanente Radikalisierung erlebt, der rechtsextreme Teil der Partei drängt nach vorne. Seine Bastionen hat er im Osten, dort, wo der autoritäre „Flügel“ um die Landeschefs von Thüringen und Brandenburg, Björn Höcke und Andreas Kalbitz, vor allem wirkt.

Die AfD im Osten hat zugleich mehr Züge einer neuen Volkspartei als im Westen. Sie ist breiter aufgestellt und tiefer verankert, in der Kommunalpolitik, in der Verwaltung und in Vereinen. Sie thematisiert neben den klassischen rechtspopulistischen Themen Anti-Establishment und Fremdenfeindlichkeit auch die Interessen der ganzen Region. Gleichzeitig ist die AfD in den ostdeutschen Ländern als Mitgliederpartei beinahe nicht existent – weniger als ein Fünftel der rund 35.000 AfD-Mitglieder lebt im Osten. Es besteht also eine große Kluft zwischen der starken Position, welche die Partei in den Gesellschaften der ostdeutschen Länder hat, und ihrer Repräsentanz in der Gesamtpartei.