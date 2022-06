Parteitag der AfD : Höckes gallische Dörfer

Der Bundesvorsitzende der AfD, so schrieb der thüringische Parteichef und Rechtsextremist Björn Höcke vor Kurzem auf Facebook, solle die Partei mit all ihren Strömungen repräsentieren. Und er solle die Mitglieder nicht erziehen. Fast alle bisherigen Vorsitzenden, urteilte Höcke, hätten nicht die charakterliche Größe gezeigt, die dieses Amt erfordere.

Vor allem hatten sie weder die Kraft noch die Größe, sich gegen Höcke und seine radikalen Freunde zu behaupten. Höcke ist schon lange der heimliche Vorsitzende der Partei, den offiziellen Posten braucht er nicht, um seine Interessen durchzusetzen. Von daher kann es ihm auch fast egal sein, wer nun auf dem Parteitag in Riesa zum neuen Vorsitzenden gewählt wird. Ob er es selbst ist oder ein anderer, spielt keine Rolle. Höcke ist in seiner Partei mächtiger als je zuvor.

Die früheren Parteivorsitzenden scheiterten an ihm, obwohl sie den Erfolg im Rücken hatten: eine wachsende Partei, die in die Parlamente einzog und Unzufriedene aller Art in ihren Reihen versammelte. Der Höhenflug aber ist längst vorbei. Die AfD schwächelt vor allem im Westen, bei den Landtagswahlen im Saarland und in Nordrhein-Westfalen schaffte sie es nur knapp über die fünf Prozent, in Schleswig-Holstein nicht einmal das. Die vielsagende Erklärung des Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla lautete: Die Menschen seien eben relativ zufrieden. Das ist die nüchterne Wahrheit. Zufriedene Menschen wählen nicht die AfD.

Traurige Brandstifter-Existenz

Vorbei sind auch die Zeiten, in denen die Partei Woche für Woche in Berlin für Aufregung sorgte, weil Alexander Gauland mit Vogelschiss-Reden die Grenzen des Sagbaren verschieben wollte, Beatrix von Storch „barbarische, muslimische, gruppenvergewaltigende Männerhorden“ im Land wüten sah oder mit einem Abrutschen auf der Computermaus befürwortete, auf Flüchtlinge an der Grenze zu schießen. Das Land hat die Flüchtlingskrise trotz aller Schwierigkeiten gemeistert, ohne so etwas tun zu müssen, und der AfD ist der Zündstoff ausgegangen.

Es muss eine traurige Existenz sein, als Brandstifter dazustehen, aber nicht zu wissen, was man anzünden will und wie das überhaupt geht. Der Protest gegen die Corona-Politik hat nicht wirklich funktioniert, und in der Russlandfrage zerfleischt die AfD sich selbst. Allgemein scheint es, als ob dumpfe Parolen einfach nicht mehr ziehen. Jedenfalls nicht im Westen.

Im Osten allerdings sieht das anders aus. Da muss die Unzufriedenheit unerklärlich hoch sein. Der Weg zur völkischen Partei hat der AfD dort nicht geschadet. In Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen ist sie zweitstärkste Kraft, und aktuelle Umfragen bestätigen das. Von einem Abstieg in die Bedeutungslosigkeit kann dort keine Rede sein.

Völkisches Gedankengut

Stattdessen sieht es so aus, als ob schon eingetreten ist, was Höcke einmal beschrieben hat: dass er und die Seinen noch die Option der gallischen Dörfer hätten, in die man sich zurückziehen könne. Ganz Ostdeutschland, zumindest aber die ländlichen Regionen wären dann das gallische Dorf einer in erheblichen Teilen rechtsextremen Partei, für die es sogar möglich erscheint, bei den kommenden Landtagswahlen stärkste Kraft zu werden. Bei der Bundestagswahl ist es der AfD in Sachsen und Thüringen schon gelungen.

Aus dieser Machtposition heraus verbreitet Höcke sein völkisches Gedankengut in der Partei immer weiter und formt sie nach seinen Vorstellungen. Auch wenn er von einem Parteichef verlangt, dass dieser alle Strömungen in der Partei repräsentieren solle, macht er genau das Gegenteil. Den Landesverband in Thüringen hat er längst auf seinen Kurs gebracht: gegen den „Moraladel“ und die „Politiker-Kaste“, die er an der Macht sieht.

Mit ihm als zentraler Figur wird sich das Problem seiner Partei im Westen allerdings nicht lösen lassen. Er ist die Personifizierung des Pro­blems, das die AfD dort hat. Eine rechtsextreme Partei wollen die meisten Wähler nicht. Mit Höcke steht der AfD im Westen also das gleiche Schicksal wie der NPD bevor, einer äußerst unschönen und auch nicht ungefährlichen Erscheinung, die aber glücklicherweise nur ein Nischendasein führt. Die AfD würde endgültig den letzten Anschein von Bürgerlichkeit verlieren, wenn sie zur Höcke-Partei würde.

Das wird ihm wahrscheinlich egal sein. Die Macht im Osten kann Höcke reichen, und momentan sieht es danach aus, als ob es ihm gelingen könnte, dort auf Dauer eine rechtsextreme Bewegung als Volkspartei zu etablieren. Alles Reden, alles Mahnen und Warnen hat die Wähler in Thüringen und Sachsen bisher nicht davon abgehalten, die AfD zu wählen. Viele sind dem Demagogen verfallen. Er wird das nutzen, um weiter zu zündeln und das Land zu spalten.