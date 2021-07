Unwetterschäden im Sahrbachtal : „Meine größte Sorge ist, dass wir vergessen werden“

Dort, wo der Sahrbach eine sanfte Kurve macht, steht ein Haus, bei dem Wände und ein paar Böden fehlen. Möbel und Kabel ragen heraus. In einem Zimmer hängt noch der Fernseher an der Wand, alles andere ist fort. Die Flut hat es weggerissen so wie die Böden und Wände; vor das Haus grub sie eine tiefe Schneise in den Boden. Etwas weiter abwärts hängen Autos im Gebüsch.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. Folgen Ich folge



Eigentlich ist der Sahrbach ein kleines Bächlein. Zu normalen Zeiten vielleicht 30 bis 40 Zentimeter tief und maximal anderthalb Meter breit, im Sommer oft gar nicht mehr vorhanden. Vergangene Woche aber schwoll der Bach in kurzer Zeit bis zu einem Pegelstand von fünf bis sechs Metern an. Am verheerendsten waren nach Beschreibung der Anwohner die Wellen, die sich bildeten, wenn das Wasser sich aufgestaut hatte – und dieser natürliche Damm dann riss. Im Ort ist immer wieder von einer Flutwelle, gar von einem „Tsunami“ die Rede.