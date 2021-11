Infektionsschutz : Hochschulen fürchten neuen Lockdown

Wieder möglich: Studieren in den Räumen der Hochschule. Wie hier in Berlin soll es bleiben, sagen die Unis. Bild: © Andreas Pein

In kaum einer Bevölkerungsgruppe ist die Impfquote so hoch wie unter Studenten, Hochschullehrern und Hochschulmitarbeitern. Sie liegt zwischen 85 und über 90 Prozent. Die Impfverweigerer sind also ganz offensichtlich nicht an den Hochschulen zu finden.

Trotzdem ist im Gesetzentwurf für das Infektionsschutzgesetz der Ampelkoalitionäre davon die Rede, dass die Länder „bis zum Ablauf des 19. März 2022“ notwendige Schutzmaßnahmen „zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019“ verhängen können, zu denen auch „Auflagen für die Fortführung des Betriebs von Gemeinschaftseinrichtungen“, „Hochschulen, außerschulischen Einrichtungen der Erwachsenenbildung oder ähnlichen Einrichtungen“ gehören.