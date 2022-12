Hohe Energiekosten : Hochschulen fordern Hilfe

Aktualisiert am

Die deutschen Hochschulen ächzen unter der Last hoher Energiekosten. Um nicht bei wissenschaftlichen Stellen sparen zu müssen, brauchen sie Unterstützung.

Ein Student in einem Hörsaal der Universität Bremen Bild: dpa

Der Deutsche Hochschulverband hat an Bund und Länder appelliert, die Hochschulen bei Entlastungspaketen für Energiekosten angemessen zu berücksichtigen. Schon jetzt gingen die Universitäten bis an die Schmerzgrenze mit ihren Energiesparprogrammen. Das gilt etwa für die Universität Bochum, die nach eigenem Bekunden 250 Stellen im nicht-wissenschaftlichen Bereich für sechs Monate nicht nachbesetzen wird, die bis Ende Mai 2023 durch Rente oder Arbeitsplatzwechsel frei werden.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. Folgen Ich folge

Mit den eingesparten sieben Millionen Euro will die Universität ihre hohen Energiekosten bezahlen. Noch blieben die Einsparungen auf den nicht-wissenschaftlichen Bereich beschränkt, sagte der Präsident des Hochschulverbandes Bernhard Kempen, doch niemand könne ausschließen, dass nicht auch bald im wissenschaftlichen Bereich Einstellungsstopps verhängt würden.

Im Unterschied zu Sachsen, das die steigenden Energiekosten vollständig übernehmen will und Baden-Württemberg, das für die kommenden beiden Jahre eine Inflationsrücklage in Höhe von einer Milliarde Euro für die Landesliegenschaften und damit vor allem für die Hochschulen bereithält, hat Nordrhein-Westfalen bisher noch keine konkreten Hilfen für die Hochschulen auf den Weg gebracht. Die Rede war von 50 Millionen zusätzlich für 2022, was bei 37 staatlichen Hochschulen keine wesentlichen Entlastungen bringen wird.

Mehr zum Thema 1/

In Bayern, Hessen und im Saarland ist noch völlig unklar, ob es landeseigene Energiehilfen geben wird. In Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen sollen die Etats durch zusätzlich auferlegte globale Minderausgaben sogar schrumpfen. Der Hochschulverband forderte die Länder auf, mit offenen Karten zu spielen und dem Bildungsföderalismus nicht dadurch weiteren Schaden zuzufügen, dass sie ausschließlich auf die Bundesmittel hofften, selbst aber nichts täten.