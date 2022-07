Erwärmung in Deutschland : Frankfurt wird im 22. Jahrhundert zu Mailand – was das Klima angeht

Es ist fürchterlich heiß in Deutschland, und wer genau hinsieht, bemerkt schon, wie das die Lebensart verändert. Auf einmal werden ganz viele Melonen gekauft, die Menschen sind gerade noch so bekleidet, wie es die Sitten zulassen, und in den Parks tanzen Kinder durch die Wasserfontänen. Was das Straßenbild im Sommer angeht, ist Deutschland schon seit Jahren dabei, sich von einem nordischen in ein mediterraneres Land zu verwandeln. Auf den Grünflächen liegen Picknickdecken, Menschen sitzen in Straßencafés, die Leute schleichen mehr, als dass sie gehen, und die Verabredungen sind eher am späten Abend als in der Mittagsglut.

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Wen das an den letzten Italienurlaub erinnert, wird vom Deutschen Wetterdienst bestätigt. Der hat ausgerechnet, dass eine Stadt wie Frankfurt im Jahr 2100 ein Klima wie Mailand heute haben wird. In der Klimakatastrophe ist noch vieles ungewiss, zum Beispiel, wie viele Dürren, Hitzesommer und Kälteeinbrüche uns noch erwarten. Der große Trend aber ist klar: Deutschland wird italienischer.