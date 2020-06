Amthor-Affäre : Hirte wehrt sich: „Habe meinen Job gemacht“

Der designierte Thüringer CDU-Vorsitzende Christian Hirte wehrt sich gegen Vorwürfe, er habe sich in der Affäre um seinen Fraktionskollegen Philipp Amthor etwas zuschulden kommen lassen. „Ich bin nicht in einer erklärungsbedürftigen Situation“, sagte Hirte der F.A.Z. „Ich habe normal meinen Job gemacht. Es ist vollkommen lächerlich, mir hier etwas ans Bein hängen zu wollen.“ Der 44 Jahre alte Bundestagsabgeordnete war bis Anfang Februar dieses Jahres Ostbeauftragter der Bundesregierung und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. F.A.Z.



In dieser Funktion hatte sich Hirte im November 2018 binnen einer Woche gleich zweimal mit Amthor sowie Vertretern der Firma Augustus Intelligence zum Gespräch getroffen, wie aus einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag hervorgeht. Für die Linke, die in Thüringen die Regierung anführt, war das eine Steilvorlage. Der Bundesgeschäftsführer der Partei forderte Hirte auf, zu den Treffen Stellung zu beziehen, und auch Ministerpräsident Bodo Ramelow fragte Hirte via Twitter: „Kannten Sie die Hintergründe? Wussten Sie von den Verbindungen? Wie ist Ihre Bewertung?“ Seine eigene Bewertung stand für Ramelow da schon fest: „Für eine Handvoll Aktienoptionen und Direktorenpöstchen gibt’s halt Gespräche mit der Bundespolitik.“

Ramelows Tweet sei „unter der Gürtellinie“, sagte Hirte. „Das hat mich ziemlich geärgert.“ Er verstehe jedoch, dass der Linken-Politiker die Lage nutze. Gleichwohl habe er sich nichts vorzuwerfen. Im Bundeswirtschaftsministerium habe er damals die Abteilung „Innovation und Digitales“ geleitet und sei deshalb „fachlich zuständig“ gewesen für das von Amthor vermittelte Gespräch mit Vertretern der Firma Augustus Intelligence, die zwei Deutsche in New York gegründet hatten.

Dass Abgeordnete sowohl der Regierungs- als auch der Oppositionsfraktionen mit Themen auf die Regierung zukämen, sei „tägliches Geschäft“. Wirtschaftsminister Peter Altmaier habe ihn gebeten, das Gespräch in Vertretung zu führen, sagte Hirte. Der erste Termin sei eine wenige Minuten dauernde Videoschalte gewesen, bei der ein Treffen im Wirtschaftsministerium vereinbart worden sei, zu dem es fünf Tage später kam und das eine Stunde gedauert habe. Dabei sei es um „wechselseitige Sondierung“ gegangen. „Wir wollten erfahren, was wir in Deutschland besser machen müssen und warum solche Gründungen in den USA und nicht bei uns klappen.“ Es sei dabei weder um Aufträge noch um Fördermittel gegangen. „Unser Interesse hatte sich danach schnell erschöpft.“

Dass Amthor von Augustus offenbar einen Vorstandsposten sowie Aktienoptionen erhalten hatte, habe er nicht gewusst, sagt Hirte, der sich – wie Amthor in Mecklenburg-Vorpommern – um den Vorsitz der Thüringer CDU bewirbt. Nach dem Rücktritt von Mike Mohring im März ist das Amt vakant; eine neue Führung soll auf einem Parteitag am 19. September gewählt werden.

Hirte ist nach einem parteiinternen Machtkampf, der unter Vermittlung der Alt-Ministerpräsidenten Bernhard Vogel und Dieter Althaus in der vergangenen Woche entschieden wurde, der einzige Kandidat. Er ist bei einem großen Teil der Parteibasis populär, seit ihn Bundeskanzlerin Angela Merkel Anfang Februar als Staatssekretär und Ostbeauftragter der Bundesregierung entlassen hatte. Damals hatte er dem mit Stimmen von CDU, FDP und AfD zum Regierungschef gewählten FDP-Politiker Thomas Kemmerich gratuliert. Ob Hirte auch Spitzenkandidat der Thüringer CDU für die Neuwahl des Landtags im kommenden Jahr wird, ließ er offen. Darüber werde seine Partei „unabhängig von der Führungsfrage“ beraten.