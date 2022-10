Allensbach-Umfrage : Warnzeichen der Radikalisierung

Das Vertrauen in die Krisenkompetenz der Regierung ist stark geschwunden. Anders als in früheren Krisen gibt es erste Hinweise auf die politische Radikalisierung eines Teils der Bevölkerung.

Protestwelle in Ostdeutschland: Demonstration in Halle gegen die Ukraine-Politik der Bundesregierung Bild: dpa

In der Literaturwissenschaft bezeichnet man eine immer wiederkehrende Erzählung als Topos. Ein Topos ist ein fest gefügtes, leicht wiederzuerkennendes Muster, eine vertraute Geschichte: die böse Stiefmutter, der traurige Clown, die trügerische Ruhe, der Hochmut, der vor dem Fall kommt. Auch in den Sozialwissenschaften gibt es solche Topoi – Erzählungen, die so vertraut sind, dass sie kaum noch infrage gestellt werden.

Ein Beispiel hierfür ist die These von der auseinanderdriftenden Gesellschaft. Sie begegnet einem immer wieder in den verschiedensten Zusammenhängen, meistens nicht als These formuliert, sondern als Tatsachenbehauptung, die vermeintlich gesichertes Wissen wiedergibt, das gar nicht erst einer Überprüfung bedürfe. So kann man seit Jahrzehnten in zahllosen Kommentaren und Analysen lesen, dass die sozialen Schichten auseinanderdrifteten: Die Reichen würden immer reicher, die Armen immer ärmer.