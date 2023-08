Wenn Dresden in den vergangenen Jahren für Schlagzeilen sorgte, dann häufig mit solchen, die außerhalb der sächsischen Landeshauptstadt für Irritation sorgten: Entweder hatte die Stadt mal wieder einen dicken Fisch aus der Hightechbranche an Land gezogen wie jetzt den weltgrößten Halbleiterhersteller TSMC aus Taiwan.

Oder es demonstrierten Menschen mit nicht unbedingt alltäglichen Ansichten und bizarrem Aussehen (Anglerhut in Schwarz-Rot-Gold) im Zentrum. Ersteres gilt trotz längst auffälliger Häufung überregional immer noch als erklärungsbedürftiger Sonderfall („Wunder“), Letzteres dagegen oft mit Gewissheit als prototypisch („So isser, der Ossi!“) für ganz Ostdeutschland.

Diese Verallgemeinerung war schon immer Unsinn, weil Dresden zwar östlich etwa des Mains liegt, aber genauso wenig wie Cottbus, Rostock oder Magdeburg pars pro toto für „den“ Osten steht. Doch ist schon interessant, wie das zusammengeht, der Glaube und die Arbeit an einer lichten Hightechzukunft einerseits und der demonstrative Hang zu einer wie auch immer gearteten Vergangenheit andererseits.

Ganz praktisch gesehen, lebt die Stadt seit Jahren mit dieser Parallelität der Verhältnisse, fast ließe sich von einer friedlichen Koexistenz sprechen. Es gibt sogar Bürger, die tagsüber in einer der Hightechfirmen arbeiten und abends gegen eine Politik und deren Protagonisten demonstrieren, die diese Ansiedlungen ermöglicht haben. Gerne auch gegen alle Zumutungen der Moderne gleich mit.

Das alles kann man verwundert, aber auch mal nüchtern zur Kenntnis nehmen, ohne gleich in Hysterie zu verfallen über Wahl- und Umfrageerfolge für Rechtspopulisten oder Probleme wie Alltagsrassismus zu bagatellisieren. Das alles wie auch die Demonstrationen haben bisher noch kein Halbleiterunternehmen davon abgehalten, in Sachsens Landeshauptstadt zu investieren.

Ansiedlungen auf soliden Grundlagen

Ohnehin fußen diese Ansiedlungen ja nicht auf einem Ostbonus oder spezieller Ostförderung (Taiwan dürften deutsch-deutsche Befindlichkeiten herzlich egal sein), sondern auch auf soliden Grundlagen, insbesondere bei Personal und Fachwissen. In der Mikroelektronik wurden sie lange vor der Wiedervereinigung gelegt und danach ausgebaut. Heute kommen sie ganz Deutschland und Europa zugute.

Das Erstaunen darüber zeigt allerdings wieder einmal, wie groß die Wissenslücken sind, wie verzerrt die Wahrnehmung ist und wie groß die Vorurteile innerhalb Deutschlands nach wie vor sind. In Dresden und nicht in Heidelberg oder Hamburg stellt die FDP den Oberbürgermeister, und wie in Frankfurt am Main sind bei den Kommunalwahlen die Grünen stärkste Kraft geworden.

Den gespaltenen Ruf freilich hat sich die Stadt auch selbst zuzuschreiben. Pegida und der Umgang damit wirkten alles andere als imagefördernd. Im Ausland aber hat das ganz offensichtlich eine weit geringere Rolle gespielt als hierzulande. Die Technische Universität Dresden wie auch viele der Forschungsinstitute und Start-ups in der Stadt jedenfalls verzeichnen bei ihren Bewerbern weiter steigende Zahlen aus dem Ausland, jedoch einen Rückgang ausgerechnet aus Westdeutschland. Es scheint ganz so, als hätten andere Länder mehr Zutrauen zu uns Deutschen als wir selbst.

Harsche Kritik unangebracht

Gerade die Hightechunternehmen aber werden künftig mehr denn je darauf angewiesen sein, Mitarbeiter aus anderen Ländern für Dresden und auch für Magdeburg zu gewinnen, wo Intel eine noch viel größere Investition plant. Zudem sind die demographische Lage, also das Ausscheiden geburtenstarker Jahrgänge aus dem Arbeitsleben, sowie die zunehmende Konkurrenz nicht nur um Fach-, sondern schlicht um Arbeitskräfte Herausforderungen in ganz Deutschland. Hightechkonzerne wie TSMC, Bosch oder Intel sind zweifellos prestigeträchtige Arbeitgeber, deren Stellen nicht lange unbesetzt bleiben werden, die ihren Mitarbeitern aber auch ein attraktives Umfeld bieten wollen.

In den Verhandlungen mit TSMC hatten denn auch Kita- und Schulplätze sowie Wohnungen und Arbeitsmöglichkeiten für Partner eine große Rolle gespielt. Dresden hat dabei gut abgeschnitten. Angesichts dessen wirkt die harsche Kritik, wie sie etwa die Führung des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) anlässlich der Intel-Entscheidung für Magdeburg übte, wonach „niemand Schlange“ stehe, „um in Sachsen-Anhalt arbeiten zu dürfen“, und dass „Fremdenfeindlichkeit ein negativer Standortfaktor in Ostdeutschland“ sei, schon ziemlich seltsam. Denn wie anders als durch Zuwanderung und im Übrigen auch Rückkehr vormals abgewanderter qualifizierter Arbeitskräfte ließe sich ein solcher Standortnachteil beseitigen?