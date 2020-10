Hessische Landesregierung : Raumschiff Wiesbaden und die Pandemie

In Hessen ist der Unmut über das Management der Corona-Krise in den Kommunen besonders groß. Die Verantwortung werde nach unten delegiert, heißt es. Und dort fühlt man sich allein gelassen.

Isoliert: Gesundheitsminister Klose ist in Quarantäne; hier mit Ministerpräsident Bouffier im April in Gießen Bild: dpa

Es war wohl eine ehrenamtliche Flüchtlingshelferin, die kürzlich das Coronavirus in die Kasseler Erstaufnahmeeinrichtung brachte. Fünf Personen wurden infiziert, die in der Einrichtung tätigen Ärzte forderten dringend ihre Verlegung. Doch stattdessen wurde eine Isolierstation eingerichtet und die Einrichtung abgeriegelt. Allerdings ist eine echte Isolierung in der früheren Polizeikaserne unmöglich, es gibt dort Sechsbettzimmer und Sanitäranlagen im Freien. In der Folge infizierten sich mehr als ein Drittel der rund 300 Asylbewerber. Und der Inzidenzwert für ganz Kassel verdoppelte sich auf nun 107.

In der Stadt ist seitdem die Verärgerung über das Vorgehen der hessischen Landesregierung groß. In dem Fall hat das hessische Sozial- und Gesundheitsministerium eine gleich doppelte Zuständigkeit: Für die Asylbewerber natürlich, aber aufgrund des Erreichens der höchsten „Corona-Warnstufe“ müsste es zudem nun die medizinische Lage in der Stadt „steuern“. So besagt es zumindest das „Präventions- und Eskalationskonzept“ der Landesregierung. „Tatsächlich kümmert sich die Stadt um notwendige Maßnahmen“, sagt Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) dazu.