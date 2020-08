Oberstaatsanwalt im Verdacht : War der Korruptionsjäger selbst korrupt?

Es ist ein Verfahren, das das Vertrauen in den Rechtsstaat nachhaltig verletzen könnte, darüber sind sich die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) und die Opposition im Landtag einig. Nachdem gegen den Frankfurter Oberstaatsanwalt Alexander B. in der vergangenen Woche wegen langjähriger und geschäftsmäßiger Bestechlichkeit und Bestechung Haftbefehl erlassen worden war, beschäftigte sich am Donnerstag der Rechtsausschuss im hessischen Landtag in Wiesbaden mit der wohl beispiellosen Korruptionsaffäre.

Der Dezernatsleiter bei der Generalstaatsanwaltschaft, der seit 2009 als solcher gegen Korruption in der Medizin vorgegangen ist, soll sich bei der Erteilung von Gutachten bereichert haben. B. war von Berufs wegen ein Fachmann in Sachen Korruption im Gesundheitswesen. Weil er so genau wusste, wie Korruption funktioniert, hat er, wenn die Vorwürfe zutreffen, „sozusagen die Seiten gewechselt“, sagte Kühne-Hörmann.

Kühne-Hörmann kündigte zu Beginn der Sitzung des Rechtsausschusses Sofortmaßnahmen nach der Korruptionsaffäre an. Weitere Zahlungen an das Beratungsunternehmen, an dem der Beschuldigte B. beteiligt ist, sollen nicht geleistet werden, neue Aufträge werden nicht erteilt. Künftig soll das Vier-Augen-Prinzip bei der Vergabe von Gutachteraufträgen vereinheitlicht werden. Dieses gab es bereits in vielen Staatsanwaltschaften, bislang jedoch nicht in der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt.

Eine Stabsstelle Innenrevision im Justizministerium soll geschaffen werden, die die Kontrollmechanismen vereinheitlichen und korruptionsanfällige Bereiche erkennen soll. Die Abteilung Medizinstrafrecht bei der Generalstaatsanwaltschaft soll abgewickelt werden. Laufende Verfahren werden laut Kühne-Hörmann an andere Abteilungen abgegeben. Eine Arbeitsgruppe soll erarbeiten, wie künftig in dem Bereich ermittelt wird.

2005 soll Alexander B. mit einem Schulfreund eine Beratungsfirma gegründet haben, die Behörden und die Justiz beraten haben soll. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt, die nun die Ermittlungen führt, wirft B. vor, sich in den Jahren 2015 bis 2020 mit mehr als 240.000 Euro Schmiergeldzahlungen bereichert zu haben. Der Mitbeschuldigte und Geschäftsführer der Firma richtete offenbar ein Konto ein, für das Alexander B. eine EC-Karte hatte.

Im Schnitt soll B. laut der Ermittlungen monatlich im Schnitt 4000 Euro abgehoben haben, mal 200 Euro, mal 2000. Erst eine Anzeige seiner ehemaligen Lebensgefährtin, die im August 2019 erfolgte, sorgte für einen Anfangsverdacht. Um auszuschließen, dass private Motive hinter der Anzeige standen, haben Ermittler die Zahlungen genau nachvollzogen und Bewegungsprofile B.s mit den Geldabhebungen abgeglichen.

Über verdeckte Verfahren gegen einen profilierten Staatsanwalt, der auch Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft war, wurde die Justizministerin Mitte Juli über die Vorgänge informiert, eine Woche später wurde der Haftbefehl beim Amtsgericht Frankfurt erlassen. Sowohl die Opposition als auch die Abgeordneten der schwarz-grünen Koalition lobten den Erfolg der Ermittlungen.

Diese wurden inzwischen ausgeweitet. Aktuell werde gegen fünf Beschuldigte ermittelt, sagte die Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft, Nadja Niesen, am Donnerstag. Es sei „nicht nur ein Unternehmen involviert“, wie zunächst angenommen.