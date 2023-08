Nach den Kinder- und Jugendärzten lassen nun auch die Richter und Staatsanwälte an der geplanten Cannabis-Legalisierung kein gutes Haar. Auch der hessische Justizminister Roman Poseck stimmt in den Chor der Kritiker ein.

Schön wär´s: Hanfparade am 12. August 2023 in Berlin Bild: Getty

Die Pläne der Bundesregierung für die Legalisierung von Cannabis stoßen nun auch in der Justiz auf Widerspruch. In einer Stellungnahme zu dem Referentenentwurf des „Gesetzes zum kontrollierten Umgang mit Cannabis“, der am Mittwoch im Bundeskabinett behandelt werden soll, monierte der Deutsche Richterbund am Wochenende die Einschätzung als „unzutreffend“, wonach die Neuregelung die Justiz ganz erheblich entlaste.

Daniel Deckers in der politischen Redaktion verantwortlich für „Die Gegenwart“. Folgen Ich folge

Das Gegenteil sei der Fall, da das Cannabisgesetz weiterhin Handlungen wie das Handeln mit Cannabis oder auch dessen unerlaubte Einfuhr unter Strafe stelle. Außerdem schaffe es neue Straftatbestände, die im Einzelfall mit erheblichem Ermittlungsaufwand ver­bunden wären.

Anders als von der Regierung dargestellt, liege der Schwerpunkt der strafrechtlichen Ermittlungen nicht im Bereich des Eigenbesitzes von Kleinst­men­gen an Cannabis, sondern bei grenz­über­schrei­ten­den Ermittlungen im Bereich der Schwerkriminalität, so der Richterbund. Daran werde sich nichts ändern.

Mögliche Mehrbelastung für die Justiz

Allerdings werde das Cannabisgesetz zu einer erheblichen Stärkung des Schwarzmarktes und mangels staatlicher Sanktionen zu einem stark erhöhten Gebrauch des Rauschgifts durch Jugendliche beitragen. „Inwieweit hierdurch zu einer Verbesserung des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung beigetragen werden kann, ist mehr als fraglich“, heißt es in der Stellungnahme der Vertretung von etwa 17.000 Richtern und Staatsanwälten.

Erhebliche Einwände gegen den Gesetzentwurf formulierte auch der hessische Justizminister Roman Poseck. Der F.A.Z. sagte der CDU-Politiker, das Legalisierungsprojekt sei „mit gravierenden rechtlichen Risiken verbunden“. Es sei mehr als fraglich, dass der Gesetzentwurf europarechtskonform sei.

Zudem teilt er die Einschätzung des Richterbundes, wonach die Pläne der Bundesregierung die Justiz nicht entlasten würden, sondern noch mehr belasten. Diese Fehleinschätzung zeige abermals, wie weit sich die Ampel von den praktischen Belangen der Justiz in den Ländern entfernt habe.

Vorhaben wie die begrenzte Speicherung von IP-Adressen, die die Arbeit der Justiz vor Ort effektiver machten, würden in Berlin auf die lange Bank geschoben.