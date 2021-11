CDU in Hessen : Wie lange will Bouffier noch Ministerpräsident bleiben?

Es sind unruhige Tage in der Hessen-CDU. Die Gleichung: Bouffier ist gleich Beständigkeit, sie gilt nicht mehr in Wiesbaden. Niemand in der hessischen CDU vermag derzeit zu sagen, wie lange Bouffier noch die Zügel in der Hand halten wird. „Das kann nun sehr schnell gehen“, heißt es immer wieder. Vor der Bundestagswahl hatte sich Volker Bouffier für Armin Laschet eingesetzt, sein Wort hat als langjähriger stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender Gewicht.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. Folgen Ich folge



Laschets Niederlage haftet nun auch Bouffier an. „Das ist nicht vergessen“, sagt einer aus dem konservativen Teil des Landesverbandes. Dort hat sich viel Frust aufgestaut, auch durch Bouffiers treue Unterstützung Angela Merkels. Nun schlägt der Frust um in Forderungen, Bouffier möge seine eigene Nachfolge zügig regeln – wenn auch hinter vorgehaltener Hand.

Beim Landesausschuss seiner Partei nach der Bundestagswahl musste sich Bouffier erstmals Fragen nach seiner Zukunft anhören – für die CDU in Hessen ist das ein geradezu revolutionärer Vorgang. Ob er wirklich noch einmal antreten wolle, soll ein Abgeordneter in einer internen Sitzung gefragt und dafür Applaus erhalten haben. Er wisse schon, was notwendig sei und habe die Sache im Blick, soll Bouffier sinngemäß geantwortet haben.

Furcht ums Mandat

In der Landtagsfraktion fragen sich einige Abgeordnete seitdem schon, ob sie bei der nächsten Wahl ihr Mandat verteidigen können. Derzeit steht die CDU in Hessen in Umfragen nur bei 20 Prozent. In der Partei heißt es, in den unterschiedlichen Vereinigungen würden nun Beschlüsse gefasst im Sinne von: Der Vorsitzende solle doch mal mit Bouffier ein Vieraugengespräch zum Thema Nachfolge suchen. Es dürften eher unangenehme Aufträge sein.

Bouffier war 1987 erstmals Teil der Landesregierung, 2010 wurde er Ministerpräsident. Ins Amt folgte er Roland Koch. Dieser gab damals früh bekannt, ausscheiden zu wollen. Bouffier hatte nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten mehr als zwei Jahre Zeit bis zur nächsten Landtagswahl. So viel Zeit bleibt seinem potentiellen Nachfolger nun nicht mehr; in Hessen wird im Herbst 2023 der Landtag neu gewählt. „Manchmal wünscht man sich Roland Koch zurück“, sagt ausgerechnet ein Mitglied aus dem liberalen Teil des Landesverbandes dazu.

Doch die Frage der Nachfolge ist schwierig aus mehrerlei Gründen. Seit 2014 regiert Bouffier in einer Koalition mit den Grünen, seit 2018 nur mit einer Mehrheit von einer Stimme. All jene, die sich als mögliche Nachfolger sehen, müssten der Wahl des oder der jeweils anderen zustimmen. Zustimmen müssten natürlich auch die Grünen, und für die gilt etwa der in der CDU bestens vernetzte Innenminister Peter Beuth als kaum vermittelbar, zu groß ist der Schaden durch all die rechtsextremistischen Skandale in Hessen. Zudem gilt Beuths CDU-Heimatverband Rheingau-Taunus Parteifreunden als Rechtsausleger, weit weg vom Merkel-Kurs und nah dran an der Werteunion.