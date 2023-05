3,4 Millionen Euro. So viel Miete zahlt das Land Hessen jedes Jahr für ein leer stehendes Behördengebäude, in dem bis vor Kurzem das Finanzamt Wiesbaden untergebracht war. Das bestätigt der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) der F.A.Z. Da das Gebäude aus den Siebzigerjahren am Schiersteiner Berg stark baufällig ist, sind die 700 Beamten inzwischen in einen neu errichteten Komplex in der Nähe umgezogen. Trotzdem muss weiter Miete gezahlt werden – so steht es laut LBIH im Mietvertrag, der bis 2035 läuft. Derzeit gibt es Verhandlungen zwischen dem Land und der Immobiliengesellschaft OFB, der das Gebäude gehört – das Land wünscht sich „schnellstmöglich“, wie es heißt, Abriss und Neubau. Eine Einigung gibt es noch nicht. Nebenan befand sich bis 2019 auch das stark baufällige Sozialministerium, für das ein neues Gebäude angemietet wurde. Bis zum Abriss zahlte Hessen auch dort doppelt Miete.

Timo Steppat Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. Folgen Ich folge



Zuletzt sorgten die Vertragsdetails von Immobiliendeals des Landes Hessen aus der Ära Koch für Probleme. Zwischen 2004 und 2006 verkaufte die schwarz-gelbe Koalition unter Ministerpräsident Roland Koch (CDU) 55 Gebäude des Landes und schloss mit den Käufern langfristige Mietverträge ab. Zu den verkauften Gebäuden zählte etwa das 1907 fertiggestellte Landeshaus in Wiesbaden, in dem das Wirtschaftsministerium seinen Sitz hat, aber auch eine Vielzahl von Behördenkomplexen im ganzen Bundesland. Dazu zählt die Polizeihochschule, für die das Land 77 Millionen Euro erhielt; allein bis 2019 waren Kosten in Höhe von 81 Millionen Euro für Miete und Gebäudeerneuerungen angefallen.