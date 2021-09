Neugestaltung der Paulskirche : Berlins geschichtslose Pläne für die Wiege der Demokratie

Aktualisiert am

Die Paulskirche in Frankfurt ist das Stein gewordene Bekenntnis der Deutschen zur Demokratie. Das darf bei einer Neugestaltung nicht ignoriert werden. Ein Gastbeitrag des hessischen Landtagspräsidenten Boris Rhein.

Die Paulskirche in Frankfurt Bild: dpa

Man möchte fast sagen: endlich. Nunmehr also interessiert sich das ferne Berlin für die Paulskirche in Frankfurt als einen „Ort der deutschen Demokratie“. Das ist ein erfreulicher Fortschritt, denn viele Jahre war genau das nicht der Fall. Eine Expertenkommission, berufen von der Kulturstaatsministerin des Bundes, soll über die Zukunft der Paulskirche beraten.

So weit, so schlecht. Denn Teil der Beratungen soll eine Neugestaltung der Paulskirche sein, die gar nicht in die Entscheidungshoheit des Bundes fällt, sondern Sache der Eigentümerin ist. Das ist die Stadt Frankfurt – und die ist sich ihrer Verantwortung sehr wohl bewusst.