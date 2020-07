Beuth vor Innenausschuss : Warum wurde gegen die Drohmails so lange nichts getan?

Der Tag hatte für Hessens Innenminister Peter Beuth mit einem Dämpfer begonnen. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) meldete sich im Fall der Drohschreiben in Verbindung mit den Polizeiabfragen zu Wort und äußerte sich nur recht zurückhaltend unterstützend für seinen Parteifreund. Beuth sei „ein engagierter und erfolgreicher Minister“, sagte Bouffier. Die Frage eines Rücktritts stelle sich nicht. Nähme Beuth das als ein Arbeitszeugnis, könnte er kaum eine Eins daraus lesen. Bouffier, ansonsten nicht geizig mit einer positiven Bewertung der Arbeit seines Kabinetts, sagte offenkundig, was eben gesagt werden musste – ohne sich zu sehr an das Schicksal Beuths zu binden.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. F.A.Z.



Dieser war zuletzt in schwere Bedrängnis geraten, nachdem zwei weitere Drohschreiben bekannt worden waren, denen Abfragen aus dem polizeilichen Informationssystem vorausgegangen waren. Im Zuge dessen hatte Beuth dem Landeskriminalamt (LKA) vorgeworfen, ihn nicht informiert zu haben – was offenbar nicht zutraf. In die Sondersitzung des Innenausschusses im Hessischen Landtag am Dienstag ging er daher belastet. Rund 60 Fragen hatten SPD, FDP und Linke an ihn gerichtet. Beuth berichtete detaillierter als bei früheren Ausschusssitzungen. Dabei wies er den Vorwurf, falsch oder nicht rasch genug gehandelt zu haben, von sich. Allerdings warf die Ausschusssitzung weitere Fragen auf, die vor allem das Handeln der Staatsanwaltschaft betreffen.

Beuth berichtete, aktuell rechne das Landeskriminalamt 69 Schreiben mit dem Kürzel „NSU 2.0“ dem Täter oder den Tätern zu. Diese seien an 27 Personen und Institutionen in insgesamt acht Bundesländern gegangen. In den vergangenen zwei Wochen habe die Anzahl „deutlich zugenommen“. Nahezu alle Schreiben gingen von einer Absenderadresse aus, so Beuth.

In mindestens drei Fällen seien den Drohungen Abfragen aus dem polizeilichen Informationssystem vorausgegangen: Im Fall der Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz, der Fraktionsvorsitzenden der Linken im Hessischen Landtag, Janine Wissler, sowie der Kabarettistin Idil Baydar. In jeweils unterschiedlichen Polizeirevieren in Frankfurt und Wiesbaden wurden dabei Daten der Betroffenen abgefragt, die sich dann in den Drohbriefen fanden. Allerdings waren dort nach Angaben Beuths auch weitere private Daten zu finden, die nicht aus dem Polizeisystem stammen – wie die Telefonnummer Wisslers.

Faeser wirft Beuth „unterirdisches Krisenmanagement“ vor

Im Fall der Kabarettistin Baydar war laut Beuth bereits im Oktober 2019 bekannt gewesen, dass einer Morddrohung ein Abruf aus dem Polizeisystem vorausging. Doch erst im Juni 2020 erfolgte eine Befragung der Beamten, die damals Dienst hatten. Im Fall Wissler soll das laut Staatsanwaltschaft erst jetzt erfolgen – dabei ist in ihrem Fall die Abfrage seit Februar bekannt. In beiden Fällen wurden nach Darstellung Beuths keine privaten Datenträger der Beamten beschlagnahmt. Das hatte im Fall der Anwältin zum Auffinden einer Gruppe von Beamten geführt, die sich in einem Chat rechtsextreme Inhalte zusandten. Es habe kein Anfangsverdacht vorgelegen, so Beuth. Warum Befragungen verzögert erfolgten, könne er nicht beantworten – er habe ja erst im Juli von den Vorgängen erfahren.

Die Opposition reagierte mit Empörung. Die Fraktionsvorsitzende der SPD im Hessischen Landtag, Nancy Faeser, warf Beuth ein „unterirdisches Krisenmanagement“ vor. In den bald zwei Jahren nach dem Eintreffen des ersten Drohschreibens sei „wenig“ passiert, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion Günter Rudolph. Der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Stefan Müller, äußerte, es dränge sich der Eindruck auf, dass „nicht mit Nachdruck“ ermittelt worden sei.

Der Leitende Oberstaatsanwalt der Frankfurter Staatsanwaltschaft, Albrecht Schreiber, verteidigte das Vorgehen seiner Behörde. Die Corona-Pandemie habe eine frühere Vernehmung verhindert. Er versicherte, die Ermittlungen würden mit Hochdruck geführt und hätten „oberste Priorität“. Über die Dauer der Ermittlungen – bald zwei Jahre – sei man ebenfalls „nicht glücklich“, doch würde das Vorgehen dadurch erschwert, dass die Drohbriefe „aus der Anonymität des Internets“ mit Hilfe von Anonymisierungstechnologie versandt worden seien.