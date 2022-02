Hessen-CDU : Boris Rhein soll Volker Bouffier nachfolgen

Am Ende wirkt es so, als habe der starke, alte Mann der Hessen-CDU alles selbst bestimmt: den Zeitpunkt, den Nachfolger und auch das Prozedere. Eigentlich aber habe er keine Wahl gehabt, heißt es in seiner Partei. Allenfalls noch den Zeitpunkt habe er definieren können. „Entscheiden konnte er es nicht mehr.“

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. Folgen Ich folge



In der herrschaftlichen Dienstvilla des Ministerpräsidenten, oben in den Hügeln über Wiesbaden, soll Bouffier am Dienstag einen kleinen Kreis von CDUlern versammelt haben, darunter jene, die ihm gerne nachfolgen wollten. Man einigte sich. „Ohne Krieg, ohne Opfer“, heißt es in der Partei. Jene, die vermutlich ohnehin keine Chance gehabt hätten, sollen verzichtet haben. Und nur einer tritt demnach an: Boris Rhein, bisher Landtagspräsident.

Schon im Mai will ihm Bouffier demnach die Macht in Hessen übergeben. Dann soll Rhein zum Ministerpräsident gewählt werden, auch den Parteivorsitz soll er übernehmen. So heißt es übereinstimmend aus Kreisen der hessischen CDU.

Unterstützung Brauns wird als Fehler angesehen

An diesem Freitag wird Bouffier seinen Parteifreunden aus Bund und Land bei einer Klausur der Hessen-CDU nahe Fulda dem Vernehmen nach einen Fahrplan zur Übergabe der Macht vorstellen. Vermutlich als einen von langer Hand geplanten Weg, so heißt es in der Partei. Eigentlich aber war wohl bis zuletzt alles offen.

Lange galt in Hessen der frühere Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) als Kronprinz. Nach dessen Tod 2020 aber wurde das Feld unübersichtlich. Bis zuletzt wurde auch der Name des in der Partei sehr gut vernetzten Innenministers und früheren CDU-Generalsekretärs Peter Beuth genannt. Auch Finanzminister Michael Boddenberg galt als Kandidat; zuletzt warf noch Kultusminister Alexander Lorz seinen Hut in den Ring.

Bouffier hätte dem Vernehmen nach gerne die von ihm als Fraktionsvorsitzende geförderte Ines Claus als Nachfolgerin gesehen. Doch ihr fehlt die Unterstützung, auch aus der Fraktion. Claus verzichtete demnach. „Die war ohnehin schon aus dem Rennen“, heißt es dazu.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Bouffier ist 70 Jahre alt, im Herbst 2023 steht die nächste Landtagswahl an. In seiner Partei wird erzählt, er habe die Legislaturperiode eigentlich gerne zu Ende führen wollen. Mindestens. Als „entrückt“, beschrieben ihn manche in seiner Partei. Für hessische Verhältnisse ungewöhnlich laut musste sich der Regierungschef zuletzt Fragen nach einer Übergabe der Macht anhören. Das schlechte Abschneiden der CDU bei der Bundestagswahl wurde dem Merkel-getreuen Bouffier intern angelastet. Er hatte erst Annegret Kramp-Karrenbauer, dann Armin Laschet und zuletzt auch noch den früheren Kanzleramtschef Helge Braun im Kampf um den Parteivorsitz unterstützt – am Ende alles vergebens.

Vor allem die Unterstützung Brauns wird in seiner Partei als Ausdruck davon gewertet, wie weit entfernt von der Basis Bouffier mittlerweile sei. Denn Braun, den Bouffier angeblich auch gerne an der Spitze der Staatskanzlei gesehen hätte, hatte nie eine Chance. Seine Kandidatur sei ein „großer Fehler“ gewesen, heißt es in der Fraktion. Sie habe Bouffiers Gestaltungsmöglichkeiten „massiv verringert“.

Rhein nutzte seine Rolle als Landtagspräsident

Rhein ist somit alles andere als Bouffiers Wunschkandidat. Das Verhältnis der beiden gilt als getrübt. Der Grund ist unklar, er hängt wohl – so wird gemutmaßt – mit der Übergabe des Amts des Innenministers zusammen, das Rhein einst von Bouffier übernommen hatte. Später wurde Rhein Wissenschaftsminister, bevor ihn Bouffier aus dem Kabinett aussortierte, nachdem die Grünen gestärkt aus der Landtagswahl 2018 hervorgegangen waren und mehr Kabinettsposten einforderten.

Bouffier machte Rhein damals zum Landtagspräsidenten. Eigentlich gilt das als Abstellgleis. Doch Rhein nutzte die Rolle. Er brachte einen frischen, zugänglichen, manchmal beinahe jovialen Ton ins Plenum. Zugleich zeigte er sich als jemand mit Abstand zur Landespolitik. Er drückte wiederholt seine Anteilnahme gegenüber den Angehörigen der Opfer von Hanau aus und rief nach Aufklärung (was sich nicht zuletzt gegen Innenminister Beuth richtete). Rhein ist somit anders als Beuth auch den Grünen gut als Ministerpräsident vermittelbar und auf die kommt es an: Schwarz-Grün verfügt im Landtag nur über eine Mehrheit von einer Stimme.

Mehr zum Thema 1/

Rhein schaffte es somit, als liberaler Vertreter seiner Partei wahrgenommen zu werden. Eigentlich aber steht er politisch nahe bei Beuth. In der Frankfurter CDU wird er dem konservativen Lager zugeordnet. Erwartet wird, dass er auch das in der Hessen-CDU recht große konservative Lager bedienen können wird, in dem sich unter Bouffier viel Unmut aufgestaut hat.

Dort heißt es, Rhein sei jemand, der die „Brandmauer“ nicht nur gegen Rechts, sondern auch gegen Links zu halten vermöge – anders als zuletzt Bouffier, dessen Generalsekretär Manfred Pentz etwa der hessischen Fraktionsvorsitzenden der Linken, Janine Wissler, geradezu überschwänglich zum Wechsel an die Bundesspitze ihrer Partei gratulierte – was früher undenkbar gewesen wäre und viel Unmut verursachte. Mit Rhein, der wie auch Beuth in der Jungen Union sozialisiert wurde, werde es derlei nicht mehr geben, heißt es nun hoffnungsvoll im konservativen Teil der Hessen-CDU.