Machtkampf in Hessen : Der Innenminister und die LKA-Präsidentin

In Hessen gibt es ein merkwürdiges Missverhältnis. Kaum eine Behörde ist derzeit wichtiger als das Landeskriminalamt, nachdem Hessen in den vergangenen anderthalb Jahren durchgeschüttelt wurde von rechtsextremen Vorfällen. Das Amt ermittelte und ermittelt immer noch zum Mordfall Lübcke, zu den Morden in Hanau, zu den Schüssen auf einen Schwarzen in Wächtersbach und nicht zuletzt zu den rechtsextremen Drohbriefen, die mit „NSU 2.0“ unterschrieben sind und weiterhin eintreffen. Man könnte also annehmen, dass die Verbindungen zwischen Landesregierung und Landeskriminalamt (LKA) eng sind. Doch das Gegenteil ist der Fall.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. F.A.Z.



Der Innenminister habe sich mit der LKA-Präsidentin Sabine Thurau überworfen, sagen viele in Wiesbaden. Öffentlich kritisierte er ihre Behörde scharf und plant nun, ihren Posten künftig politisch zu besetzen – und damit jederzeit umbesetzen zu können. Ein in Deutschland einmaliger Vorgang, der viel darüber erzählt, wie in Wiesbaden in Fragen der Sicherheit Politik gemacht wird. Von „Fürsten“ ist da die Rede, die tief in die nachgeordneten Behörden hineinregierten und keine Beamten wollten, die kritisch nachdächten.