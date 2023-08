Aktualisiert am

Frank-Walter Steinmeier appelliert an die Deutschen, stärker gegen Extremismus Position zu beziehen. Kein mündiger Wähler könne sich auf mildernde Umstände herausreden, sagt er auf dem Festakt zum 75. Jahrestag des Verfassungskonvents von Herrenchiemsee.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schaut sich zum 75. Jahrestag des Verfassungskonvents Herrenchiemsee die Ausstellung im Neuen Schloss an. Bild: dpa

In einem Festakt zum 75. Jahrestag des Verfassungskonvents von Herrenchiemsee hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf die Gefährdung der im Grundgesetz angelegten Demokratie hingewiesen. „Eine Verfassung, gerade unser Grundgesetz, verträgt harte und härteste Auseinandersetzung“, sagte er im Neuen Schloss auf der Insel im Chiemsee. „Verfassungsfeinde jedoch kann die Verfassung nicht integrieren – und wir dürfen die Gefahr, die von ihnen ausgeht, nicht ignorieren.“

Politische Gegnerschaft sei eines, Verfassungsfeindlichkeit etwas ganz anderes. „Verfassungsfeinde wollen ihre politischen Gegner vernichten, ihr Ziel ist totale Herrschaft.“ Im Kampf gegen den Extremismus gebe es eine historische Lehre, die sich wie ein roter Faden durch den Verfassungsentwurf von Herrenchiemsee ziehe und die bis heute gelte: „Eine Demokratie muss wehrhaft sein gegenüber ihren Feinden. Niemals wieder sollen demokratische Freiheitsrechte missbraucht werden, um Freiheit und Demokratie abzuschaffen.“

Zwar seien die Unantastbarkeit der Menschenwürde und das Demokratieprinzip durch die Verfassung selbst jeder Abschaffung entzogen. Aber politisch müsse man sich im Klaren sein: „Unsere Verfassung verliert ihre Gültigkeit an dem Tag, an dem sie uns Gleichgültig wird.“

Besorgt über AfD-Umfragehoch

Der Bundespräsident appellierte daher an die Deustchen, bei Wahlen ihre Stimmabgabe genau zu bedenken. „Kein mündiger Wähler kann sich auf mildernde Umstände herausreden, wenn er sehenden Auges politische Kräfte stärkt, die zur Verrohung unserer Gesellschaft und zur Aushöhlung der freiheitlichen Demokratie beitragen.“

Steinmeier hatte sich schon in den vergangenen Wochen besorgt über das Umfragehoch der AfD gezeigt. Vor dem Hintergrund des Verfassungskonvents erinnerte der Bundespräsident an den historischen Hintergrund des Zustandekommens des deutschen Grundgesetzes. „Erinnern wir uns daran, dass unsere Demokratie im Schatten von Diktatur, Krieg und Völkermord entstand. Und erkennen wir, was heute für unsere Demokratie auf dem Spiel steht“, sagte der Bundespräsident.

Alle Deutschen hätten es in der Hand, die Verächter der Demokratie in die Schranken zu weisen. „Und wir alle, jede Politikerin und jeder Politiker, jede Bürgerin und jeder Bürger, wir haben eine gemeinsame Verantwortung für unsere Demokratie. Wir müssen sie schützen.“

Robust und wehrhaft schon im Alltag zu sein, heiße zuerst, den Willen zum politischen Widerspruch zu beweisen, sagte Steinmeier. Die auftrumpfenden Lügen von Freiheitsfeinden dürften nicht mit Schweigen und Beschwichtigung hingenommen und diese dadurch womöglich ermutigt werden. „Klarer, entschiedener, ja kämpferischer Widerspruch der demokratischen Parteien ist zum Beispiel immer dann gefordert, wenn Agitatoren in öffentlichen Versammlungen oder selbst in einer Stadtverordnetenversammlung unsere Demokratie als 'System', 'Unrechtsregime' oder 'Diktatur' verunglimpfen und demokratische Institutionen diskreditieren und verächtlich machen.“

Einer der bedeutendsten Momente der deutschen Geschichte

Gerade ein Gedenken wie das an den Verfassungskonvent fordere zu ernsten Gedanken auf, sagte der Präsident. Die Unantastbarkeit der Menschenwürde und das Demokratieprinzip seien durch die Verfassung selbst jeder Abschaffung entzogen. „Aber politisch müssen wir uns immer im Klaren sein: Unsere Verfassung verliert ihre Gültigkeit an dem Tag, an dem sie uns gleichgültig wird.“

Zu dem Festakt auf Herrenchiemsee hatten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Landtagspräsidentin Ilse Aigner (beide CSU) eingeladen. Vor der Festrede eröffnete Steinmeier eine neu konzipierte Ausstellung zum Verfassungskonvent.

Steinmeier würdigte den Vorentwurf fürs Grundgesetz, der auf Herrenchiemsee erarbeitet wurde. Die Zusammenkunft einer kleinen Gruppe von Politikern, Beamten und Wissenschaftlern, die am 10. August 1948 als Vertreter und Beauftragte der westlichen Besatzungszonen ins Alte Schloss auf der Insel kamen, um dem bevorstehenden Parlamentarischen Rat einen Vorschlag für eine neue, gemeinsame Verfassung zu machen, sei unter den wichtigen Momenten in der Geschichte der deutschen Demokratie „einer der bedeutendsten“.

Das Grundgesetz habe „unserem Land nun über fast 75 Jahre viel Gutes gebracht, wir hätten ihm „alle unsere Freiheit und unser Wohlergehen, unsere Sicherheit und unsere demokratischen Entscheidungsmöglichkeiten zu verdanken“.