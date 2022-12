Herbert Reul im Interview : „Die Grenzen zwischen den Szenen verwischen“

Herr Reul, waren Sie erleichtert, als Sie erfuhren, dass die am Mittwoch ausgehobene mutmaßliche terroristische Reichsbürgervereinigung keinen regionalen Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen hatte?

Ich dachte einerseits: Gott sei Dank. Und andererseits: Wie gefährlich ist das? Denn die Zahl der Festnahmen und Durchsuchungen in den betroffenen Bundesländern hat deutlich gemacht, welche Gefahren von der Reichsbürgerbewegung ausgehen. Teile der rechtsextremistischen Szene und der Reichsbürgerszene sehen sich im Widerstand und erachten deshalb schwere Gewalttaten als notwendig und gerechtfertigt. Denken Sie nur an die Gruppe S., die derzeit wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung angeklagt ist. Auch wir in Nordrhein-Westfalen haben mit dem Phänomen der Reichsbürger zu tun, die hier vor allem strafrechtlich durch Widerstandshandlungen und Körperverletzungsdelikte auffallen.

Was unternimmt das Land gegen die Reichsbürger-Szene?

Schon 2016 hat das nordrhein-westfälische Innenministerium die Kommunen per Erlass dazu aufgefordert, bekannt gewordene Fälle von Reichsbürgern und Selbstverwaltern an den Verfassungsschutz zu melden. Aktuell gehen wir in Nordrhein-Westfalen von 3400 Reichsbürgern aus. Das hat sich zwischen 2016 und 2018 von 2000 auf 3000 Anhänger stark erhöht, und im Jahr 2021 dann auf die jetzige Zahl von 3400 Reichsbürgern. Bei den Anhängern handelt es sich vorrangig um Männer zwischen 40 und 60. Dem organisierten Rechtsextremismus rechnen wir 180 Reichsbürger zu. Das sind allerdings alles Schätzungen, vieles ist in Bewegung in der Szene.

Die Großrazzia am Mittwoch legte nicht das erste Mal höchst Beunruhigendes offen. Schon am Gründonnerstag wurde ja eine Gruppe in Rheinland-Pfalz und Brandenburg zerschlagen, die vorgehabt haben soll, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen, die angeblich unrechtmäßige Bundesregierung zu stürzen und die Regierungsgewalt zu übernehmen. In Sachsen gab es eine Telegram-Gruppe, deren Mitglieder sich ganz konkret über ein Attentat auf den dortigen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer austauschte. Gibt es ähnlich Krasses auch in Nordrhein-Westfalen?

Nein, ich kenne nichts Vergleichbares. Wir tun das, was wir können: Straftaten konsequent verfolgen, keine Waffen in die Hände von Extremisten, das heißt, wo immer möglich, wird Reichsbürgern die Waffe entzogen, intensive Sicherheitsüberprüfungen für Personen, die in sicherheitsempfindlichen Bereichen arbeiten und Verbote von Vereinigungen immer dort, wo diese durchzusetzen sind.

Aber es gibt in NRW doch auch Fälle wie die „Corona-Rebellen Düsseldorf“ – die übrigens im Sommer 2020 auch an der Erstürmung der Reichstagstreppe beteiligt waren. Die Gruppe versucht sich nicht nur Corona, sondern auch den Russland angeblich von der NATO „aufgezwungenen“ Krieg gegen die Ukraine für ihre Verschwörungsmythen zu Nutze zu machen und Anschluss an bürgerliches Kreise zu gewinnen. Wie schauen Ihre Spezialisten darauf?

Reichsbürger nehmen aktuell auch an Veranstaltungen der Delegitimierer-Szene teil. Sie fühlen sich durch die dort verbreiteten Verschwörungsmythen angezogen und hoffen, auch ihre eigene Ideologie verbreiten zu können. Insgesamt stellen wir fest, dass sich derzeit Rechtsextremisten, Reichsbürger und die Delegitimierer-Szene noch stärker miteinander vernetzen als während der Corona-Proteste, als es zum Teil noch deutliche Abgrenzungen gab. Offensichtlich verwischen die Grenzen jetzt. Außerdem wirkt das jetzt auch in die Mitte der Gesellschaft, in bürgerliche Kreise hinein. Burkhard Freier, der frühere Leiter des NRW-Verfassungsschutzes, hat das schon ganz früh als Mischszene beschrieben, egal ob im Links- oder im Rechtsextremismus. Das Problem ist häufig nicht der harte Kern, also die paar Leute, die die Sicherheitsbehörden vielleicht sogar namentlich kennen. Die kann man im Blick haben.