Polizeieinsatz in Hagen : „Es bestand die Gefahr eines Anschlags auf die Synagoge“

In Hagen hat es wegen möglicher Vorbereitung eines Sprengstoffanschlags auf die Synagoge vier Festnahmen gegeben. Das meldete die Polizei. Das Innenministerium spricht von einem 16 Jahre alten Syrer in Gewahrsam.

Einsatzkräfte der Polizei sperren am Mittwochabend eine Straße nahe der Synagoge in Hagen. Bild: dpa

Nach einem großen Polizeieinsatz an der Synagoge in Hagen hat es nach Angaben der Polizei vier Festnahmen gegeben. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte am Donnerstagmorgen am Rande einer Vereidigungsfeier angehender Polizisten in Köln zunächst nur die Festnahme eines syrischen Jugendlichen bestätigt. „Es bestand die Gefahr eines Anschlags auf die Synagoge in Hagen“, sagte Reul. „Ihre Kolleginnen und Kollegen haben das vermutlich verhindert.“ Eine ausführliche Stellungnahme zu dem Fall kündigte er für 13 Uhr an. Aus Sicherheitskreisen hieß es, ein 16 Jahre alter Syrer stehe im Verdacht, eine Sprengstoffattacke auf die Synagoge in Hagen vorbereitet zu haben. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt gegen den Jugendlichen wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht sprach von einer „sehr ernsten Bedrohungslage“. Der Vorfall wecke entsetzliche Erinnerungen an den Anschlag auf die Synagoge in Halle vor zwei Jahren, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag laut einer Mitteilung ihres Ministeriums. „Es ist unerträglich, dass Jüdinnen und Juden erneut einer so schrecklichen Bedrohungslage ausgesetzt sind und den Beginn ihres höchsten Festes Jom Kippur nicht friedlich gemeinsam feiern konnten.“ Der Kampf gegen Antisemitismus in seinen verschiedenen Erscheinungsformen habe allerhöchste Bedeutung. Es sei die Pflicht des Staates, alles zum Schutz von Jüdinnen und Juden zu tun. „Jetzt ist es Sache der Polizei und der Justiz, die Hintergründe dieser sehr ernsten Bedrohungslage aufzuklären“, so Lambrecht.

Am Mittwoch war die Synagoge in Hagen großräumig abgeschirmt worden, zudem durchsuchte die Polizei die Wohnung, in der der Jugendliche gemeinsam mit seinem Vater leben soll. Wie der Spiegel berichtet, sollen die Sicherheitsbehörden von einem ausländischen Geheimdienst auf den Jugendlichen aufmerksam gemacht worden sein, der sich im Internet verdächtig verhalten habe. Der Jugendliche soll mit einem Chatpartner von einem Sprengstoffanschlag auf ein jüdisches Gotteshaus gesprochen haben. Anlass für den möglichen Anschlag soll der Beginn des höchsten jüdischen Feiertags Jom Kippur gewesen sein.

Die Großaktion zur Sicherung der Hagener Synagoge war in der Nacht abgeschlossen worden. Ein für Mittwochabend geplanter Gottesdienst zu Jom Kippur wurde kurzfristig abgesagt. Am Donnerstagmorgen hieß es von der Polizei, es seien „keine Hinweise auf eine Gefährdung festgestellt“ worden.

In die Ermittlungen ist auch die Zentralstelle Terrorismusverfolgung Nordrhein-Westfalen eingebunden. Das bestätigte die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf. Nähere Angaben könnten noch nicht gemacht werden, wie Oberstaatsanwalt Benjamin Kluck mitteilte. Aus Sicherheitskreisen hieß es, auch der Generalbundesanwalt sei eingeschaltet.